她逮到北車偷拍色狼 男子被抓「手機滿滿偷拍裙底照」

偷拍他人可能觸犯法律，一名女網友近日在台北地下街遇到偷拍色狼，因有路人的協助順利逮人，一看發現該男手機內都是偷拍女性裙底的照片，甚至試圖逃跑還急著刪照片。不過她對於是否提告相當猶豫，對此，許多網友都建議她「告下去」，直言「年輕不是藉口」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她近日到台北地下街購物時遇到一名偷拍色狼，她發現自己被該男尾隨，一旁路人好心地上前提醒她，在路人協助下，兩人也順利逮到人。

該網友表示，男子被抓到時還不承認，報警後男子開始刪照片，不過她在一旁剛好有錄下證據，一看發現男子手機內都是偷拍女性裙底的照片，男子甚至試圖逃跑，所幸路人協助才沒讓他離開。

女網友抓到男子偷拍自己裙底風光。圖／取自 Dcard

到了派出所後，警察詢問該網友是否提告，與家人討論後決定提告，不過該網友表示，目前卡在是否要和解或是提告，但她認為，和解賠錢不是她的目的，提告的話即使成功，妨害秘密罪的判刑也很輕。

此外，考慮到男子年僅20歲，該網友的爸爸認為，年紀輕輕就有前科，未來可能很難找工作，加上提告後還得常跑法院，也不一定能勝訴，也許進展到調解庭就能達到示警作用。然而該網友媽媽認為，提告才能讓男子學到教訓，否則等到男子年紀更大可能會變本加厲。種種因素也讓該網友相當猶豫。

對此，許多網友都建議她告下去，留言「給他告下去！不用為這種噁人想太多，他自己都不為自己想了」、「他偷拍已經不是第一次，如果他會為自己著想，早就應該收手了，20歲該為自己的行為負責，年輕不應該是減輕罪行的藉口」、「這種髒東西就是要讓他們消失在世界上」。