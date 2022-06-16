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待業零存款！母勸做超商或保全 科大男嫌「很丟臉」網反曝驚人收入

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時做超商或保全，沒想到哥哥竟回很丟臉。圖／ingimage
一名男網友表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時做超商或保全，沒想到哥哥竟回很丟臉。圖／ingimage

受到新冠疫情的影響，各行各業都遭受衝擊，不少人找工作也頻頻碰壁。對此，就有一名男網友PO文表示，自己的哥哥已經待業1年了，也沒什麼存款，媽媽叫他暫時做超商保全，沒想到哥哥竟回「很丟臉不要」，讓原PO不禁大嘆「自尊會讓自己零收入」。

該名男網友在《Dcard發文表示，自己的哥哥待業約1年，身上也沒什麼存款，「學歷是中等科大畢業，做過3份工作，大約落在3個月到半年」，眼看待業時間越來越長，媽媽叫他暫時先做超商或保全，邊做邊找其他工作，未料哥哥竟說「做那個很丟臉不要」，媽媽回答他「沒錢啃老更丟臉好嗎」。

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「如果你哥自尊心很強，那就昭告鄰居他啃老，他就會覺得丟臉想辦法出去工作了」、「自尊能當飯吃的話，你哥應該早就被自己噎死了」、「叫你媽直接斷金源唯一解」、「其實很多高學歷的人也會，因為覺得自己應該有更好的機會，卻反而一事無成，也彎不下腰去做別的事。所以，中等什麼科大就別想太多，有工作就很好了」。

還有網友表示，「可是...保全收入也很多耶（50K-70K）」、「做超商保全也是靠自己賺錢，有什麼好丟臉的啊，至少不會比啃老丟臉吧」、「做超商和保全如果有很好的理財觀念還是能存一堆錢的好嗎」、「超商明明要學很多事情，很厲害的好嗎？有些豪宅的保全也是很多人想去做也不一定可以的，你哥整個就是不知人間疾苦活在自己的世界吧」。

保全 超商 啃老 Dcard

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