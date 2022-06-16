哪個方向都不對…牙刷包裝超難拆？資深牙助「一撇步」壓了秒開

市售商品百百種，但許多包裝卻讓主婦們一個頭兩個大，其中又以雞蛋、豆腐的包裝最令婆媽們頭痛。近日，一名網友再公布另一項「包裝殺手」，崩潰直呼「為何牙刷都設計的這麼難開？」，從照片可見每支牙刷都被開得「咪咪貓貓」，照片也引來網友共鳴，資深牙助隨即跳出來分享，只要「一個撇步」就能輕鬆秒開牙刷包裝。

日前，一名網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文表示，「很想問…為何牙刷都設計的這麼難開？」，原PO也附上自己的開箱結果，只見三支牙刷的包裝全都「咪咪貓貓」，儘管跟著包裝上的虛線拆開，仍無法「完美拆封」，每個都拆得像狗啃一樣，模樣相當慘烈。原PO也崩潰直呼，「每個月幫全家人更換牙刷時都拆到快爆氣」。

文章一出，立刻引起網友共鳴，「真的，各家的都好難拆！直接剪」、「我還以為只有自己拆成這樣」、「這跟拆雞蛋盒一樣，都很爆氣」、「設計超爛」，也有人分享經驗「我上次拆一支，結果頭斷掉」、「還會不小心被紙卡割到手流血，每次拆都有恐懼」、「真的很討厭沒錯，而且指甲接觸紙板的聲音讓我很崩潰」。

資深牙助也跳出來分享超實用密技，只要「一個撇步」就能輕鬆秒開牙刷，將手指分別放在牙刷包裝尾端的兩側，簡單一壓，就能順利打開包裝。網友們也紛紛進行實測，讚嘆效果驚人「學到了，謝謝經驗分享」、「江湖一點訣」、「果然是專業的」、「單手開真的太厲害了」。

根據《元氣網》報導，為達到衛生與潔牙效果，醫生建議至少每三個月定期換新牙刷。若民眾有戴牙套或習慣較用力刷牙，使牙刷損耗率較高時，則建議視情況每一到兩個月進行更換。