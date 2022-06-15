快訊

具俊曄曬情侶鞋 跨海大放閃「我們熙媛也會喜歡！」

為何376人確診死而未報？基層醫直指這一個心酸原因

高雄棒球隊再現！至少11男子狂砸機車行 店家不敢動彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

類處刑？神聖法庭唸超冒犯留言還結巴 鄉民被告經驗笑翻網

聯合新聞網／ 綜合報導
一名PTT鄉民現身說法，分享過去曾在神聖法庭公開唸羞恥推文的經驗。示意圖／ingimage
一名PTT鄉民現身說法，分享過去曾在神聖法庭公開唸羞恥推文的經驗。示意圖／ingimage

北市政府公務員上班於PTT發布造謠文章，近日遭市議員苗博雅要求公開朗讀內容，過程直播如同「公開處刑」引起熱烈討論。對此，一名PTT鄉民特地現身說法，分享過去公開唸羞恥推文的經驗，尷尬卻又搞笑的情境，僅看文字描述讓眾多網友都笑翻，直呼「好有臨場感」。

原PO發文指出，以前在PTT發言曾被網友告過，一群人上法院時，要在法官面前把自己的推文唸過一次。談及令他印象深刻的推文，某位鄉民一邊憋笑、一邊結結巴巴唸道「這麼草莓，怎麼不找個草莓園把自己種下去」，當時看著原告的兩個律師瞪著大家，原PO坦言「真的差點笑出來」。

原PO說道，重點是要認真嚴肅，不能給法官不尊重法庭的感覺，「羞不羞恥是其次，但要憋笑真的很累」。原PO回憶，法官是有點年紀、白髮蒼蒼的阿伯，推文中很多梗他其實都不太懂，因此有時還得跟他解釋一下是什麼意思。

貼文一出，網友們全笑翻，甚至還有人嘗試朗讀推文，「笑死，後勁很強」、「我剛剛唸了一次，發現我做不到」、「這不笑太難了吧」、「當自己不羞恥，羞恥的就是別人」、「從網路處刑變成公開處刑」。

PTT 北市 公務員 苗博雅

相關新聞

類處刑？神聖法庭唸超冒犯留言還結巴 鄉民被告經驗笑翻網

台北市政府公務員上班於PTT發布造謠文章，近日遭市議員苗博雅要求公開朗讀內容，過程直播如同「公開處刑」引起熱烈討論。對此，一名PTT鄉民特地現身說法，分享過去公開唸羞恥推文的經驗...

搭公車驚見乘客車內撐傘 網傻眼：沒素質又危險

搭乘大眾交通運輸不時會遇到缺乏公德心的乘客，有些人會勇敢發聲、制止對方行徑，但大多數民眾會選擇避開衝突。日前一名女網友在「Dcard」表示，她某天坐公車時遇到一位乘客在車上撐傘，甚至把腳蜷曲在前，讓她不禁傻眼發文，引起眾人熱議。

她確診康復仍不敢內用 一票苦主反揭「這場所」更危險：別無選擇

指揮中心宣布與病毒共存，新冠疫情進入大流行。然而疫情下，多數民眾會選擇減少外出聚餐和內用，不過有些食物如果是外帶的話，悶久了口感必定有差。因此一名確診後康復的女網友透露，「走到餐廳還是沒有踏進去內用的勇氣」，除了釣出一堆苦主共鳴，也有人揭露比餐廳更容易染疫的場所，「上班才是風險最高的」。

正妹喉嚨痛急快篩...出現1條線「不在C也不在T」嚇傻 網曝解答

快篩兩條線固然令人煩惱震驚，然而日前卻有一名女網友為只出現1條線嚇瘋。原PO在Dcard分享，自己接觸確診者後覺得喉嚨痛，然而做完快篩卻得到「一個很不知所云的答案」，只好上網求助「有人有過這種情況嗎」，盼眾網友解惑。

即期商品進化！她逛文具店見「即期橡皮擦」超驚訝 網：真的有差

不少店家為避免浪費，會將即期品特價後販賣，一名網友在逛文具店時看到有一區竟然在賣「即期橡皮擦」，令她相當驚訝，於是想問問網友們，「真的會過期嗎？還是這是什麼銷售手法呢？」，吸引不少網友熱烈討論。

算錯時間提早退房！民宿拒絕退錢他不解 網反轟：邏輯死亡了

疫情當下，讓不少人心情感到很悶，防疫之餘，偶爾也想去外面旅遊散心，近日有一位網友表示，本來預定了6月09-11日的住宿，正常12日退房，但因為算錯時間提早11日退房，事後想起要民宿退錢，民宿則表示不退，讓他很不解，網友看完也覺得網友此舉動相當不合理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。