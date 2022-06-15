類處刑？神聖法庭唸超冒犯留言還結巴 鄉民被告經驗笑翻網

台北市政府公務員上班於PTT發布造謠文章，近日遭市議員苗博雅要求公開朗讀內容，過程直播如同「公開處刑」引起熱烈討論。對此，一名PTT鄉民特地現身說法，分享過去公開唸羞恥推文的經驗，尷尬卻又搞笑的情境，僅看文字描述讓眾多網友都笑翻，直呼「好有臨場感」。

原PO發文指出，以前在PTT發言曾被網友告過，一群人上法院時，要在法官面前把自己的推文唸過一次。談及令他印象深刻的推文，某位鄉民一邊憋笑、一邊結結巴巴唸道「這麼草莓，怎麼不找個草莓園把自己種下去」，當時看著原告的兩個律師瞪著大家，原PO坦言「真的差點笑出來」。

原PO說道，重點是要認真嚴肅，不能給法官不尊重法庭的感覺，「羞不羞恥是其次，但要憋笑真的很累」。原PO回憶，法官是有點年紀、白髮蒼蒼的阿伯，推文中很多梗他其實都不太懂，因此有時還得跟他解釋一下是什麼意思。

貼文一出，網友們全笑翻，甚至還有人嘗試朗讀推文，「笑死，後勁很強」、「我剛剛唸了一次，發現我做不到」、「這不笑太難了吧」、「當自己不羞恥，羞恥的就是別人」、「從網路處刑變成公開處刑」。