搭公車驚見乘客車內撐傘 網傻眼：沒素質又危險

搭乘大眾交通運輸不時會遇到缺乏公德心的乘客，有些人會勇敢發聲、制止對方行徑，但大多數民眾會選擇避開衝突。日前一名女網友在「Dcard」表示，她某天坐公車時遇到一位乘客在車上撐傘，甚至把腳蜷曲在前，讓她不禁傻眼發文，引起眾人熱議。

原PO以「搭公車開雨傘什麼意思？」為題發文，提到她某天坐公車時，遇到一位乘客突然在車上打開雨傘，然後就撐著傘把腳跨在前方，「可以告訴我為什麼搭公車要開雨傘嗎？公車上也沒有漏水，這天還好天氣，莫非心在下雨嗎？」原PO也補充，她認為對方不僅素質有待加強，還會干擾到乘客，「我們有經過高速公路，我也覺得很危險，萬一急煞飛出去，我們是要等他自己慢慢爬起來？還是等救護車？」

許多網友紛紛表示，「我比較好奇坐在靠窗的人要怎麼下車」、「看這坐姿就知道屁孩」、「想要有自己的秘密基地」、「急煞的話他可能會向前滑，會卡住」、「千萬不要去當正義人士，我怕妳被攻擊」、「在晾乾雨傘？」、「可能是吸血鬼吧，笑死」。