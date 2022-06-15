她確診康復仍不敢內用 一票苦主反揭「這場所」更危險：別無選擇

指揮中心宣布與病毒共存，新冠疫情進入大流行。然而疫情下，多數民眾會選擇減少外出聚餐和內用，不過有些食物如果是外帶的話，悶久了口感必定有差。因此一名確診後康復的女網友透露，「走到餐廳還是沒有踏進去內用的勇氣」，除了釣出一堆苦主共鳴，也有人揭露比餐廳更容易染疫的場所，「上班才是風險最高的」。

2022-06-15 17:30