她確診康復仍不敢內用 一票苦主反揭「這場所」更危險：別無選擇
指揮中心宣布與病毒共存，新冠疫情進入大流行。然而疫情下，多數民眾會選擇減少外出聚餐和內用，不過有些食物如果是外帶的話，悶久了口感必定有差。因此一名確診後康復的女網友透露，「走到餐廳還是沒有踏進去內用的勇氣」，除了釣出一堆苦主共鳴，也有人揭露比餐廳更容易染疫的場所，「上班才是風險最高的」。
原PO在臉書社團「確診者有話要說」吐露心聲，表示自己上個月經歷確診，也已經解除隔離恢復正常生活，然而至今依然不敢走進餐廳內用。文章曝光後，引來一票確診康復者分享心聲，「我和我確診的朋友們，都選擇外帶，我家人也叫我外帶」、「我也是，怕身上還有殘留病毒會害到別人」、「我們是怕二次感染，所以都帶回家用了」。
不過有網友抱持另一類看法，認為「會中出門就會中，就算待在家也會中，隔壁鄰居在居隔，病毒有可能也飛進你屋內」、「趕快回歸正常生活，確診是難免的，只是早晚，過幾天可能政府就將這病毒降級改為流感，全民拿下口罩了，你有可能不會得病嗎」、「勇敢踏進去吧！餐廳老闆需要你」。
有人認為比起餐廳，還有其他更加危險的地方，「真正染疫倒不是用餐，而是職場和家庭群聚的感染」、「上班才可怕，電梯、飲水機開關、提款機，大家碰來碰去的，我N95戴2年，照樣中鏢」、「可以選擇怎麼吃，沒辦法選擇不上班，很無奈」、「我上班被感染的，上班才是風險最高的」。
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