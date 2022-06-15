即期商品進化！她逛文具店見「即期橡皮擦」超驚訝 網：真的有差

不少店家為避免浪費，會將即期品特價後販賣，一名網友在逛文具店時看到有一區竟然在賣「即期橡皮擦」，令她相當驚訝，於是想問問網友們，「真的會過期嗎？還是這是什麼銷售手法呢？」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊版」以「即期商品進化」為題發文，她在逛文具店時，發現有好幾籃滿滿的橡皮擦，上面寫著「即期橡皮擦特價4元售完為止」，令她不禁好奇，這算是滿少看到的即期品，想問問是否真的會過期，還是只是一種銷售手法，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「有些東西還是要有保存期限，就算看起來沒問題，實際上還是劣化了，就好比這個橡皮擦，你要是拿到劣質品，一擦下去頭就斷了，就算看起來都是新的，實際上使用體驗還是非常糟」、「哇，這是我第一次看到欸，不過我覺得真的有差，我家放很久的立可帶變很難用，明明以前很好用，還有雙面膠也是，放久會不黏」、「橡皮擦放太久會變超黏超難用」、「會變臭，之前有人給我結果我被臭到丟掉」、「會哦，我們家之前有放20年的擦子，真的難用到爆，硬掉融化黏黏的都有，但這個價格很便宜啦，而且要真的放很久才會壞掉！」。

有網友解答，「有規定一定要標，但至於超過有效期限還能不能用，就自己判定了像香水，其實是沒有保存期限的，但因為法律規定一定要標，才標上去」、「這個價錢真的很便宜耶，國內文具業成本這兩年都漲了不少。主要是因為現在的商品上面都要印製造和保存期限，雖然有些東西是沒有保存問題，但是就是照著法規走，然後也有些業者會私自改過期商品的製造和保存」，有網友則表示價格相當便宜，即使是即期品也願意買，「太適合買來給小學生當禮物了」、「我兒是小一新生很常弄丟想買」。