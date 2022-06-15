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算錯時間提早退房！民宿拒絕退錢他不解 網反轟：邏輯死亡了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友記錯時間先退房，要求民宿退款，但民宿表示不退，讓他覺得不解。 示意圖／ingimage
網友記錯時間先退房，要求民宿退款，但民宿表示不退，讓他覺得不解。 示意圖／ingimage

疫情當下，讓不少人心情感到很悶，防疫之餘，偶爾也想去外面旅遊散心，近日有一位網友表示，本來預定了6月09-11日的住宿，正常12日退房，但因為算錯時間提早11日退房，事後想起要民宿退錢，民宿則表示不退，讓他很不解，網友看完也覺得網友此舉動相當不合理。

一名網友在臉書「爆料公社二社」發文說，最近預定了屏東潮州某家民宿，原本預計6月9-11日住宿，正常12日要退房，但因為時間算錯，於是11日就退房了。

但後來原po13日又來住，這時才想到上次提早退房，於是和民宿業者要求退回多付的房錢，但是業者認為事隔多日才說，加上是自己要退房，經營多年來房客提早退房也沒有退過錢。

不過原po認為，退房時有告知，事隔多日但是11日離開，13日又來住，感覺不算拖了很多天，第三業者說都沒有退錢給客人，但覺得自己都回來這邊住，而且確實就是多付了1天錢，「為什麼就是不能退？」，想問大家該怎麼處理。

網友看完則一面倒支持民宿業者，「奇文！你跟人家訂到12號，然後11號自己跑掉，要業者退你11-12那晚的錢？是你自己不住的，不是業者要你離開，你包了房間業者又不能賣，當然是你要付費呀！」、「這邏輯死亡了」、「看來你應該是那種去餐廳吃飯，結果點太多道菜吃不完，還會跟店家說：我只有吃三道，這盤都沒吃，你退我錢的奧客」、「你把那晚的房間訂走了，店家房間空在那等你，你自己沒住的，怪誰？」。

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