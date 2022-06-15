她砸壞魯夫模型！老公出「10海賊王考題」 眾網友被考倒：航海王系4ni
不少人都擁有自己的收藏，若自己的收藏遭到破壞會令人相當崩潰。一名人妻在打掃時，不小心將老公的海賊王主角「魯夫」的模型弄壞，老公知道後相當生氣，於是出了一張海賊王的考卷並表示，若原po能及格就原諒她，此文一出，引起不少網友熱烈討論。
一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她在打掃時不小心把老公的魯夫模型弄壞，手的部分斷掉了，老公得知後相當生氣，她也一直向老公道歉，對方則表示，他出一張海賊王的考卷，若及格了就原諒原po，若不及格就要把模型修好，原po很有自信地表示，「海賊王我都有看，一定沒問題的」，不料她拿到老公用電腦打出來的考卷後，竟然連一題都答不出來，只好乖乖花錢去修理魯夫了，這10道題目分別是：
ㄧ、海賊王和之國的間諜叫什麼？
二、王下七武海又被稱為什麼？
三、娜美二年後的三圍多少？
四、革命軍如何稱呼羅賓？
五、布魯克作為草帽海賊團成員，第一場戰鬥使用什麼招式？
六、千陽號上的廚房冰箱密碼是多少？
七、錦衛門怎麼稱呼羅賓的？
八、娜美使用過的最強招式是哪一招？
九、青雉的座右銘是什麼？
十、喬巴曾用一萬貝里請魯夫吃了什麼東西？
後來原po老公也給了解答：
1、傳次郎
2、政府的走狗
3、98 58 88
4、革命燈火
5、催眠曲輪舞
6、7326
7、花魁
8、幸福一擊
9、懶惰到極點的正義
10、水水糖
此文一出，吸引不少網友熱烈討論，「如果是我老婆弄壞了，我的模型⋯只有兩種可能，1自己一旁靜靜的、2老婆再出手一次，讓你連修都不用修！」、「我會拿起來再摔一次」、「以後別打掃了叫老公自己掃」、「出個韓劇的考卷，如果不及格他就沒有老婆了」。
有網友則認為，原po老公出的考題很專業，「航海王系4ni老公？」、「抱歉我一題都不會…」、「專業！！」、「也考太細，擺明逼妳修」、「超強，雖然我愛看，但我也一題都答不出來」、「爆難」、「以後再也不敢說偶（我）有看過海賊王了」、「我有全冊竟然還答不出來，我要去罰站了」、「我覺得妳老公出的題目，我明天要問我老公（他海賊迷），答不出來就關電視一個禮拜」、「忠實的海迷，甘拜下風」，有網友則很羨慕，原po和老公的相處模式，「很棒的相處模式」、「你們兩個夫妻真的好可愛喔」、「真浪漫」。
不過，有網友表示，「一個模型比老婆重要，這種老公還要？」、「如果是我，我也會生氣，但下次可以選擇直接略過不掃，反正那是他的寶 周圍應該要由他自己來打掃才對，還有出這些什麼題目阿，連三圍都有」、「你可以出10題關於妳自己的問題，例如愛吃什麼、喜歡什麼顏色等等之類的，哪天他惹妳生氣就拿出來考他，不及格就離婚」，有網友則認為，原po模型弄壞本來就有義務要優理，「其實不管考卷的成績如何，妳本來就有義務把弄壞的東西修好，不是一句『不小心的』就可以免責！妳不會真的覺得如果考及格就不用去修理了吧？」。
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