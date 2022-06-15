正妹喉嚨痛急快篩...出現1條線「不在C也不在T」嚇傻 網曝解答

快篩兩條線固然令人煩惱震驚，然而日前卻有一名女網友為只出現1條線嚇瘋。原PO在Dcard分享，自己接觸確診者後覺得喉嚨痛，然而做完快篩卻得到「一個很不知所云的答案」，只好上網求助「有人有過這種情況嗎」，盼眾網友解惑。

原PO以「快篩出來不在C也不在T」為題，說明日前接觸確診者後開始喉嚨痛，「那種感覺就像沙子在喉嚨裡刮來刮去」，於是用羅氏快篩在家自行篩檢。原PO接著貼出快篩結果照片，顯示雖然只出現一條線，紅線位置卻不在C也不在T，「害我不知道要不要再拿一個快篩來篩」。

貼文一出，網友們紛紛表示「這個快篩結果是無效的請再使用一個」、「會不會是下面試紙移位？」、「就是一條啦放心」、「介於確診跟沒確診之間」。原PO也在留言區提到「因為我家人都測羅氏，結果都歪的」，為求安心，隔天再重新快篩一次，更新近況說「各位！今早篩喉嚨+鼻子確診了」。