快訊

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4層疊疊樂！南部辦桌端出「神菜」 他驚呼：完全被擊沉

聯合新聞網／ 綜合報導
使用新鮮水果疊成的水果塔，其中蘋果還是整果未切的，讓人覺得誠意十足。圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書
使用新鮮水果疊成的水果塔，其中蘋果還是整果未切的，讓人覺得誠意十足。圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書

台灣的辦桌文化是相當具有在地風情的筵席活動，也是總舖師「手路菜」的最佳展現場合。近日知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」到台南參加朋友的婚宴，被「超級強的菜色」驚豔到，尤其是疊高高的水果塔和甜湯，讓他驚呼「完全被擊沉」。

知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」在臉書PO文寫道，「今天來參加朋友的婚宴，吃了超級強的菜色，但我現在只想PO這張跟 Macallan威士忌一樣高度的水果塔而已」。從照片中可看到一道使用西瓜、小番茄、奇異果、哈密瓜還有蘋果堆疊成的水果塔，足足有疊了四層高，而且蘋果還是整顆未切的，十分豪氣。讓他直呼「台南的婚宴水果塔真的是塔（完全被擊沉）」。

另外，他還分享了一道甜湯，裡面有著滿滿的配料，包括地瓜圓、紅豆、粉粿、芋頭、蓮子、銀耳、剉冰…，其中有一項透明條狀配料，增添爽脆的口感，也讓他直讚「超強」。

甜湯裡滿滿的配料。圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書
甜湯裡滿滿的配料。圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書

貼文吸引逾5千網友按讚，紛紛留言「這輩子第一次看見這麼澎湃的水果塔」、「番茄居然還夾蜜餞」、「台南？這不是正常的嗎！」、「台南婚宴真的沒再跟你客氣的」、「我看過飯後水果是一桌一公斤的華盛頓櫻桃的」、「看過最猛的是這個，每人一桶冰淇淋」、「整尾黑鮪魚擺上來直接每桌分現切的生魚片」。

據了解，這場台南婚宴是由有「南霸天辦桌王」之稱的汪義勇擔任執行總廚，除了原PO貼出的水果塔、甜湯外，「超級強的菜色」還有五子進登科、烏骨雞燉鮑粒、溜油龍膽石斑、紹興蝦併北基貝等十道佳餚。網友也留言大讚「阿勇師！～南霸天辦桌王！他們家的料理真的很強」、「這是阿勇師！不是一般的辦桌師傅！」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書
圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書

圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書
圖擷自《蠢羊與奇怪生物》臉書

辦桌

延伸閱讀

澎湖娘家霸氣嫁妝！她一家五口居隔40天 三餐靠它完全不缺糧

提鮮神物不只香菇！雞湯放這1物 讓他喝了以為加了糖

便當店的潛規則 內行人指很少賣魚的1大原因

奇異果連皮吃更營養！這三種「報廢食材」提升免疫力又抗氧化

相關新聞

4層疊疊樂！南部辦桌端出「神菜」 他驚呼：完全被擊沉

台灣的辦桌文化是相當具有在地風情的筵席活動，也是總舖師「手路菜」的最佳展現場合。近日知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」到台南參加朋友的婚宴，被「超級強的菜色」驚豔到，尤其是疊高高的水果塔和甜湯，讓他驚呼「完全被擊沉」。

病房晚上冷到發抖！他一看「12度」嚇呆 網回：什麼牌子冷氣

住院期間與他人同住一間病房，難免會有一些地方需要相互包容，近日一位正在住院的網友卻爆料，有一件令他實在無法忍受的事情，就是冷氣被同房病患的家屬調降到12度，讓他半夜冷到皮皮挫，網友見狀驚訝表示，第一次聽到冷氣能調到這麼低。

點炸物送來變「垃圾」 他氣炸：把我當撿回收的？

現在外送平台很方便，民眾想要在家吃宵夜，只要用手機一按，就可以有熱騰騰的餐點送上門。不過日前有位網友抱怨，晚間想點炸物來吃，沒想到等了40分鐘後，外送員還迷路，最後送上的餐點讓他氣炸直呼「把我當撿回收的？」

新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

台灣過去曾因交通亂象引起國際關注，一名新竹網友分享日前騎車行經新竹百貨公司地下室時，遇到一對兄妹檔想要穿越車道，他禮讓後獲得兄妹倆「點頭感謝」回禮，讓他不禁感嘆「真是有禮貌的小孩子」，影片曝光後累積1

19歲打工妹3天即離職 囂張態度讓人搖頭：快花錢擺脫她

不少人會希望早點出社會打工賺錢，減緩家裡經濟負擔，不過有一名網友就分享，他遇到一位只上班三天就無預警離職的19歲小妹妹，且第三天就跟他要錢，讓他看了傻眼，其他人也搖頭，「給她吧，花幾千元擺脫瘟神」。

你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

台式牛排是相當受民眾喜愛的平價美食，日前有網友到一家牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，他將這篇文章的內容拍下分享給其他人，意外掀起網友討論，不少人驚呼「原來我已經吃錯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。