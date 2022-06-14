4層疊疊樂！南部辦桌端出「神菜」 他驚呼：完全被擊沉

台灣的辦桌文化是相當具有在地風情的筵席活動，也是總舖師「手路菜」的最佳展現場合。近日知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」到台南參加朋友的婚宴，被「超級強的菜色」驚豔到，尤其是疊高高的水果塔和甜湯，讓他驚呼「完全被擊沉」。

知名插畫家「蠢羊與奇怪生物」在臉書PO文寫道，「今天來參加朋友的婚宴，吃了超級強的菜色，但我現在只想PO這張跟 Macallan威士忌一樣高度的水果塔而已」。從照片中可看到一道使用西瓜、小番茄、奇異果、哈密瓜還有蘋果堆疊成的水果塔，足足有疊了四層高，而且蘋果還是整顆未切的，十分豪氣。讓他直呼「台南的婚宴水果塔真的是塔（完全被擊沉）」。

另外，他還分享了一道甜湯，裡面有著滿滿的配料，包括地瓜圓、紅豆、粉粿、芋頭、蓮子、銀耳、剉冰…，其中有一項透明條狀配料，增添爽脆的口感，也讓他直讚「超強」。

甜湯裡滿滿的配料。圖擷自 《蠢羊與奇怪生物》臉書

貼文吸引逾5千網友按讚，紛紛留言「這輩子第一次看見這麼澎湃的水果塔」、「番茄居然還夾蜜餞」、「台南？這不是正常的嗎！」、「台南婚宴真的沒再跟你客氣的」、「我看過飯後水果是一桌一公斤的華盛頓櫻桃的」、「看過最猛的是這個，每人一桶冰淇淋」、「整尾黑鮪魚擺上來直接每桌分現切的生魚片」。

據了解，這場台南婚宴是由有「南霸天辦桌王」之稱的汪義勇擔任執行總廚，除了原PO貼出的水果塔、甜湯外，「超級強的菜色」還有五子進登科、烏骨雞燉鮑粒、溜油龍膽石斑、紹興蝦併北基貝等十道佳餚。網友也留言大讚「阿勇師！～南霸天辦桌王！他們家的料理真的很強」、「這是阿勇師！不是一般的辦桌師傅！」。

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圖擷自 《蠢羊與奇怪生物》臉書