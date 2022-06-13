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點炸物送來變「垃圾」 他氣炸：把我當撿回收的？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友點了許多炸物，送來的卻是食用過的空杯子。示意圖／ingimage
一名網友點了許多炸物，送來的卻是食用過的空杯子。示意圖／ingimage

現在外送平台很方便，民眾想要在家吃宵夜，只要用手機一按，就可以有熱騰騰的餐點送上門。不過日前有位網友抱怨，晚間想點炸物來吃，沒想到等了40分鐘後，外送員還迷路，最後送上的餐點讓他氣炸直呼「把我當撿回收的？」

一名網友在「爆料公社發文表示，他半夜想點炸物來吃，總共點了薯條、無骨鹽酥雞、雞屁股、紅茶鮮奶茶，準備來大快朵頤，沒想到等了40幾分鐘後，外送員打來說「不知道地點怎麼走」，他好不容易引導外送員騎車到門口，過了5分鐘對方終於送達餐點。

原PO滿心期待地打開餐點，卻發現袋子裡面只有「喝過的八方雲集空飲料杯」，讓他氣道直呼「外送員直接把我當收回收的！」

一名網友表示，自己點了許多炸物，沒想到外送員卻送來「喝過的八方雲集空杯子」，直呼對方把自己當「撿回收的」。圖擷自「爆料公社」
一名網友表示，自己點了許多炸物，沒想到外送員卻送來「喝過的八方雲集空杯子」，直呼對方把自己當「撿回收的」。圖擷自「爆料公社」

文章曝光後，網友也紛紛留言表示「沒看過這麼扯的」、「你的餐點變垃圾了！」、「這下連吃宵夜的感覺都沒了！」、「第一次看到那麼扯的外送員」、「會不會是外送員拿錯了？」、「這時候就該聯絡外送員，問看看是不是送錯了」、「哈哈哈，變垃圾！？」、「點了炸物卻來了垃圾」、「我上次也遇過送錯單，我上樓後急忙聯絡外送員，他也馬上趕回來，還很感謝我趕緊告知他」、「外送員好像偶爾會送錯自己吃完的餐點」、「話說你拿餐點時不覺得很輕嗎？」、「外送員是故意的嗎？想讓你幫他丟垃圾？」

外送員 爆料公社

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