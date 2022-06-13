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19歲打工妹3天即離職 囂張態度讓人搖頭：快花錢擺脫她

聯合新聞網／ 綜合報導
一名19歲打工妹上班第三天晚上就傳訊息給老闆說要離職，還馬上傳銀行帳號要薪水，讓原PO看了氣炸。示意圖／ingimage
一名19歲打工妹上班第三天晚上就傳訊息給老闆說要離職，還馬上傳銀行帳號要薪水，讓原PO看了氣炸。示意圖／ingimage

不少人會希望早點出社會打工賺錢，減緩家裡經濟負擔，不過有一名網友就分享，他遇到一位只上班三天就無預警離職的19歲小妹妹，且第三天就跟他要錢，讓他看了傻眼，其他人也搖頭，「給她吧，花幾千元擺脫瘟神」。

原PO在「靠北員工」上發文表示，他在高雄經營早餐店，最近有一位19歲妹妹去應徵兼職工作，表示要還學貸、車貸又要付房租，結果她來三天就混三天，每天都像全新的人，最後一天還要求請假去辦事。

打工妹第三天晚上就傳訊息給原PO說要離職，「已經找好要去7-11上大夜，不來上班了」，還馬上把銀行帳號傳給他要薪水，但基於薪水都是隔月給所以無法馬上付，妹妹還說她已經問過勞保局，把整個條約包含罰款全部複製下來，並說「希望私底下解決就好了」，讓原PO看了氣炸。

網友紛紛留言，「我都會先請他們試做兩個小時，覺得不ok直接給錢請他走人，不要等做好幾天了，勞心勞力又傷財」、「不用理她，我想她也是唬人的，但該給人薪水付一付就好」、「給她吧，她很廉價的～花幾千元擺脫瘟神還不好，給她也許心有不甘但是不給她到時要花時間跟她耗反而損失更多」。

也有網友建議原PO在符合勞基法下，合約要寫清楚，「如果可以員工到職簽署勞動契約，離職要有勞動終止合約、自願離職及交接事宜，保護自己」、「你們有簽工作合約嗎？三天薪水付一付，不用為了這種人浪費時間，但可以依你們的發薪日，請她下個月來現場領，同時要請她簽自願離職同意書」、「以後簽一份勞動合約吧！把對方應該遵守的跟可以得到的寫清楚，前提要符合勞基法，我是覺得算一算給她，老天有眼的，這種不是你上輩子欠她，不然她終究要還你，會貪這種便宜代表她的人生也不會好到哪裡，別生氣了～當一個經驗」。

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