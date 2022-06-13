你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

台式牛排是相當受民眾喜愛的平價美食，日前有網友到一家牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，他將這篇文章的內容拍下分享給其他人，意外掀起網友討論，不少人驚呼「原來我已經吃錯20年了？」

這名網友在PTT發文分享在牛排店看見桌上介紹吃法的文章，「《牛排正確吃法 先從牛排吃起》，當熱騰騰的牛排送到面前，鐵盤上吱吱作響的聲音讓人食指大動，此時應該先將牛排翻面，因鐵盤的...」，原PO似乎是第一次聽見這種吃法，好奇地拍下並分享給網友們。

網友貼出台式牛排店分享的「牛排正確吃法」。 圖擷自 PTT

文章曝光後，許多網友驚嘆「原來已經吃錯20年了」，大家紛紛留言回應「我都先吃旁邊的配料」、「當然先喝濃湯還有無關緊要的蔬菜啊！」、「鐵板會燙的要等涼的時候再吃不是嗎？」、「我還是習慣麵→蛋→肉→湯」、「先吃冰淇淋才是王道」。也有人分享老饕秘訣，「牛排送來要先讓它放幾分鐘收汁才是，不然切開肉汁都流掉」、「先吃牛排，熟度才會正確」、「先用蛋把麵炒香，然後牛排切丁加入拌炒」。

不過，其實原PO貼出的文章內容並不完全，網媒《Nownews》循線找到該家牛排店，發現文章後半部寫著「因鐵板的熱度會使牛排內所含之血水往上滲透（即使全熟牛排仍含有水分，否則會變成了牛肉乾），千萬別等配菜吃完，鐵盤整個冷卻之後才食用牛排，這樣才能吃到真正美味、鮮嫩多汁牛排」；據悉，該牛排店長張師傅指出，該說法是為了讓客人吃到自己期望吃到的「真實熟度」。