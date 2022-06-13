快訊

桃園大潭電廠7號機鷹架大面積倒塌 6工人受傷3送醫

瑞典田鼠體內發現新冠狀病毒 與COVID-19同家族

獨／血庫只剩1.5天 台大醫院證實史上最嚴重缺血危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
台式牛排示意圖。報系資料照／記者蔡家蓁攝影
台式牛排示意圖。報系資料照／記者蔡家蓁攝影

台式牛排是相當受民眾喜愛的平價美食，日前有網友到一家牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，他將這篇文章的內容拍下分享給其他人，意外掀起網友討論，不少人驚呼「原來我已經吃錯20年了？」

這名網友在PTT發文分享在牛排店看見桌上介紹吃法的文章，「《牛排正確吃法 先從牛排吃起》，當熱騰騰的牛排送到面前，鐵盤上吱吱作響的聲音讓人食指大動，此時應該先將牛排翻面，因鐵盤的...」，原PO似乎是第一次聽見這種吃法，好奇地拍下並分享給網友們。

網友貼出台式牛排店分享的「牛排正確吃法」。 圖擷自PTT
網友貼出台式牛排店分享的「牛排正確吃法」。 圖擷自PTT

文章曝光後，許多網友驚嘆「原來已經吃錯20年了」，大家紛紛留言回應「我都先吃旁邊的配料」、「當然先喝濃湯還有無關緊要的蔬菜啊！」、「鐵板會燙的要等涼的時候再吃不是嗎？」、「我還是習慣麵→蛋→肉→湯」、「先吃冰淇淋才是王道」。也有人分享老饕秘訣，「牛排送來要先讓它放幾分鐘收汁才是，不然切開肉汁都流掉」、「先吃牛排，熟度才會正確」、「先用蛋把麵炒香，然後牛排切丁加入拌炒」。

不過，其實原PO貼出的文章內容並不完全，網媒《Nownews》循線找到該家牛排店，發現文章後半部寫著「因鐵板的熱度會使牛排內所含之血水往上滲透（即使全熟牛排仍含有水分，否則會變成了牛肉乾），千萬別等配菜吃完，鐵盤整個冷卻之後才食用牛排，這樣才能吃到真正美味、鮮嫩多汁牛排」；據悉，該牛排店長張師傅指出，該說法是為了讓客人吃到自己期望吃到的「真實熟度」。

PTT

延伸閱讀

歐盟都說話了...蘋果還不打算全替換？傳僅這2款iPhone先換USB-C

圖文教你做／Google地圖實用新功能上線 一鍵秒查空氣品質、哪裡有火災？

他釣起大尾鯰魚...剖肚驚見「粗壯姊夫」 眾人狂笑：難怪又大又硬

陳時中確診3劑疫苗品牌曝光 醫學研究指「最弱組合」

相關新聞

新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

台灣過去曾因交通亂象引起國際關注，一名新竹網友分享日前騎車行經新竹百貨公司地下室時，遇到一對兄妹檔想要穿越車道，他禮讓後獲得兄妹倆「點頭感謝」回禮，讓他不禁感嘆「真是有禮貌的小孩子」，影片曝光後累積1

19歲打工妹3天即離職 囂張態度讓人搖頭：快花錢擺脫她

不少人會希望早點出社會打工賺錢，減緩家裡經濟負擔，不過有一名網友就分享，他遇到一位只上班三天就無預警離職的19歲小妹妹，且第三天就跟他要錢，讓他看了傻眼，其他人也搖頭，「給她吧，花幾千元擺脫瘟神」。

你懂平價牛排正確吃法嗎？ 網驚嘆：原來20年來都吃錯了

台式牛排是相當受民眾喜愛的平價美食，日前有網友到一家牛排店用餐，等餐時意外發現桌上貼著一篇教大家《牛排正確吃法》的文章，他將這篇文章的內容拍下分享給其他人，意外掀起網友討論，不少人驚呼「原來我已經吃錯

確診後喉嚨痛持續四天吃藥也沒用 過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診數每日高達萬例，不少人不幸於這波病毒中染疫，其中「喉嚨痛」的症狀也相當常見。一名網友在網路上發文，透露自己確診後喉嚨相當痛，而且已經持續四天了，吃止痛藥也沒有明顯改善，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

上班族日常通勤長短曝光 網分析「超過這時間」就需要租屋

上班族都嚮往一份「錢多、事少、離家近」的工作，但現實卻往往讓人失望，不少人每天都需要花半小時以上往返公司和住家，日積月累的通勤時間也讓人感到疲憊。一名網友在網路上發文，詢問大家「單程通勤多久你能接受」，而貼文底下也掀起討論。

牛肉麵店預約到2024！客吃不到留一星負評 老闆嗆：別來煩我

門前隱味牛肉麵位於新北市板橋區的巷弄內，因為店內位置不多，只能容納五位顧客，所以為了避免民眾大排長龍，間接造成附近鄰居困擾，一律只接受預約制。此外，因為生意相當好，目前預約需要等兩年以上才能吃到，就有民眾在google留下一星負評，而老闆也發文加以解釋，在網路上掀起討論。 

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。