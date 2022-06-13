確診後喉嚨痛持續四天吃藥也沒用 過來人嘆：痛到想切掉喉嚨

新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診數每日高達萬例，不少人不幸於這波病毒中染疫，其中「喉嚨痛」的症狀也相當常見。一名網友在網路上發文，透露自己確診後喉嚨相當痛，而且已經持續四天了，吃止痛藥也沒有明顯改善，因此發文詢問網友意見，而貼文底下也掀起討論。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「得冠後喉嚨痛持續四天正常嗎？」為題發文，原PO透露自己本身是確診者，喉嚨痛的症狀已經長達四天，發燒則是只有第一天，後續就沒有了。原PO接著形容自己的狀況，「雖然說水跟食物都吞的下去，但喉嚨還是痛，三餐吃止痛藥也沒什麼太大改善」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「這樣正常嗎？有沒有康復的可以分享一下大概喉嚨痛都幾天？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我是一個月，供你參考」、「會持續一週以上」、「比較慘的是來上班一週，還一直有痰會痛」、「看人，有的很久，有的沒有事，我同事確診什麼事都沒有」、「聽說有超過7天的」、「喉嚨只痛2天，但會一直咳嗽，已經20天了」、「我也是痛4天，痛到想把喉嚨切掉」。

另外，也有網友分享舒緩方式，「要一直喝水」、「吃豆花或布丁試試」、「喉嚨真的很難好，多喝熱水和吃喉片」、「直接吃感冒藥比較實在」、「蜂蜜好像可以舒緩」、「冰布丁吃起來最爽」。