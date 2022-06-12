他質疑「為何機車騎快就算飆車」 網點出關鍵：因為是肉包鐵

不少人都有開車或騎車的經驗，而究竟時速多少就算飆車的話題也掀起討論。一名網友在網路上發文，質疑為何汽車開快算正常，機車騎快就算飆車，貼文底下也吸引不少回應。

一名網友在PTT的Gossiping板上以「為啥汽車開快正常，機車騎快算飆車？」為題發文，原PO認為在車流速40的地方，時速40就是最安全的，100就是危險；在車流速100的地方，時速40就是危險。

原PO認為「開車跟著車流速，就算100也沒人會說你飆車，但是不管車流速多少，機車只要騎超過60，就開始會被一堆人指責『飆仔』、『屁孩』、『死三寶』。」在貼文的最後，原PO提出質疑「在台灣好像要像那些阿伯、阿姨、阿婆、阿公，無視車流速度永遠騎不超過50才是優良駕駛，這是為什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為體積越小看起來速度越快啊」、「撞到的時候，一個肉包鐵，一個鐵包肉」、「就不一樣的東西，高鐵時速300不是更危險」、「就算你騎百萬重機還是人包鐵」。

另外，也有網友仔細分析，「一般國產車開到90到110都能穩定控制，你機車騎到100能穩定行駛嗎？」、「時速限制是為了保護駕駛人，那個數字是計算過的，單純論撞擊力至少不會讓你死，汽車外層有鐵，所以時速可以高一點」。