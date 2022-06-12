吃到飽餐廳為何習慣用餐中途結帳？網分析曝關鍵原因
吃到飽餐廳受到不少台灣人的喜愛，不僅有豐富的餐點選擇，還可以不限量的大口享受，但結帳方式也在網路上掀起討論。一名網友日前在網路上發文，質疑為何吃到飽都會在吃到一半時來結帳，而貼文底下也吸引大量回應。
日前一名網友在PTT的Gossiping板上以「為何很多buffet會吃到一半跑來收錢？」為題發文，原PO透露有時候去吃吃到飽，吃到一半時服務員就會過來要求先結帳，讓他質疑「付了錢她還要再來找我錢跟給發票，我跑去夾菜了她還要等我，好奇這樣不會很麻煩嗎？」
原PO接著提到，「如果是怕吃霸王餐，會假借上廁所溜走的人，還是可以在收錢之前溜走，為何不在入口進場前就結一結比較方便呢？」
貼文底下吸引許多回應，不少網友紛紛表示，「因為所有人吃完再排隊結帳會讓客人等更久」、「吃到飽是時段制，怕吃完卡一堆人結帳」、「順便提醒你該走了」、「就分散離場結帳人潮」、「這樣總比你吃完塞在那邊結帳好」、「一次都上百人的，進場結要結到什麼時候」。
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