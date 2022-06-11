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比第一次更難受！妹子解隔7天後「2度確診」崩潰：發燒躺整天
新冠疫情仍未平息，指揮中心曾經表示，已經確診過康復並解隔離者，三個月內再接觸個案免被匡列，也被形容成有了「無敵星星」，不過除本網報過《3個月內2度染疫「第二次更想死」》外，有一名女網友也指出，她和男友才在5/27日康復解隔後，美好日子才維持一個禮拜，兩人又再度中鏢，苦喊「我是天選之人嗎？」。
這名女子在Dcard以「什麼三個月無敵星星，再唬爛」發文，她表示5/12和男友同天確診，感染到初期都無症狀，從第三天開始胸痛、呼吸困難，睡覺枕頭墊了三顆才舒服，第五、六天症狀自行緩解，什麼症狀都沒有了，居隔到自主14天都沒有吃任何藥物，而男友全程都沒有症狀，兩人在5/27解除隔離。
女子說，沒想到美好的日子僅維持了一個禮拜，6/5時男友快篩陽性，隔一天6/6她也快篩陽性，兩人前後都視訊看診，也有拿藥，但原po表示，第二次的症狀更嚴重，發燒、扁桃腺發炎、喉嚨痛、頭痛、頭暈、流鼻水、全身痠痛，「不得不說四肢痠起來比月經痛更難忍受」，目前在家裡自主管理中，沒有亂跑，她也苦喊「一個月內中兩次，我是天選之人嗎？」。
此文一出網友也留言，「無敵星星不是不會二次感染的意思...病毒株不同的話還是會確診啊」、「感冒都會得過再得了，何況是一直有新病毒株的新冠」、「三個月內快篩會陰陰陽陽，妳這都是病毒碎片」、「和我室友一樣覺得自己無敵了，然後一週後二度確診」。
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