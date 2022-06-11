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確診者叫外送「錢扔地上」笑看她蹲地撿 外送員怒轟：缺德

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人確診和隔離期間都需要依賴外送。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人確診和隔離期間都需要依賴外送。 示意圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每天本土確診數飆破萬例，不少人也不幸於這波病毒中染疫，無法外出的情況下往往需要仰賴外送平台。一名女外送員日前在臉書發文，她透露自己接到一筆訂單，對方是確診者卻仍用現金交易，甚至把錢丟在門口地上，令她感到相當不滿，而貼文底下也掀起討論。

一名女外送員日前在臉書「爆怨公社」上發文，她知道現在很多人因為確診，所以飲食不方便，甚至只能依賴外送平台，所以基本上只要顧客備註送上樓，即便是住在沒有樓梯的五樓，自己還是會幫忙送上去。不過，她也呼籲「當隔離或確診，可以麻煩用刷卡的嗎？你就確診隔離不能出門了，還用現金叫外送，不覺得這樣很缺德嗎？」

她接著透露自己遇到一名顧客，表示把餐點放在門口即可，結果到的時候卻是需要放在對方家門口內，甚至把錢丟在門口地上，導致她需要慢慢一個一個撿起零錢，還在一旁笑說自己隔離中，令她感到相當不滿。她氣憤表示，「下次讓我遇到，我讓你的單飛到下不來，太欺負人了，現在是你中大家都要陪你中嗎，不知道人家家裡有小小孩嗎？做人要有良心啦」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「放地上讓人慢慢撿真的很缺德」、「重點是態度根本有問題吧」、「真的有那種人覺得自己確診了，別人沒確診不甘心一樣」、「這種人真的很缺德，說不定不是隔離，根本是想玩妳吧」、「把錢放在地上讓人撿，感覺很侮辱人又不尊重人，又不是乞討」。

另外，不少網友也分享自身經驗，「我娘家確診，我也是訂東西線上刷卡，拜託他們放外面地上，不要接觸到我家人」、「我都刷卡請他們放門口，我全程盯著手機，怕耽誤外送員時間，他們快到了就快點開樓下大門，直到確定他們放門口離開了我才出來拿餐」、「之前幫孩子訂晚餐，不管有沒有確診，我之前都直接裝袋子給外送員，避免多接觸」。

外送員 疫情 爆怨公社

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