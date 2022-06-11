北捷遺失物第一名是「它」 釣出苦主：全家已掉20支

台灣大眾運輸工具發展蓬勃，其中台北捷運算是搭乘數前幾名的單位，不過有時搭得太舒適常會將手邊物品遺忘在車廂內。北捷近期在臉書粉專就公布捷運族遺失物數量排名冠軍，答案一出後，釣出不少苦主，有人更直呼全家至少掉了20支。

北捷在臉書粉專提問指出，「捷運冷知識，捷運族遺失物數量排行榜第1名是？A：上班的熱情 B：雨傘」，緊接著北捷也公布答案是雨傘，北捷小編更表示，「都不敢買太貴的雨傘，因為遺失率真的太高」，不過民眾不慎在捷運站遺失物品，可以利用台北捷運Go App服務找回。

貼文一出後，不少網友也紛紛留言，「現在我眼前的空位上就有 2＋1 把傘」、「我們一家3人至少掉20支傘，算了，寧可淋雨」、「不是現金或電子票證耶」、「感謝台北捷運同仁的服務，讓我的畫作失而復得」、「蛤？熱情不是答案嗎」、「A怎麼可能遺失，打從一開始就沒有」。