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擺爛同事謊稱無人應徵 霸佔職位「爽領四萬底薪」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友提到同事在工作上經常因拖延被老闆責備。示意圖/Ingimage
網友提到同事在工作上經常因拖延被老闆責備。示意圖/Ingimage

在職場遇到常擺爛同事往往讓人感到惱火，日前網友在「Dcard發文提到，她的同事經常因拖延被老闆罵，最近她發現這位負責處理人資的同事，向老闆謊稱沒人前來應徵，事實上將近20份履歷置之不理或是敷衍帶過，讓原PO和老闆相當傻眼。

網友發文分享，她剛加入公司不久，公司除了她和另一名同事外，只有一位工讀生和老闆。且因老闆不擅使用電腦，人資事務交由同事處理，並安排應試者與老闆面試時間。

原PO表示，她進公司後，經常看到該位同事因沒完成老闆交代事務而被罵。且該同事都跟老闆說沒有人投履歷，直到老闆請原PO打開求職網站，才發現該同事只回覆應徵工讀職位的人，且內容都只是官腔的罐頭回覆。

原PO補充，她的工作職位底薪四萬還有業績，讓許多人趨之若鶩。老闆氣炸表示：「她就是不想讓公司招到新員工，這樣她就可以一直在這裡混，擺爛拿不錯的薪水又找不到人所以沒辦法趕走她。」

許多網友留言表示，「擺爛無敵啊，只能說你老闆衰。不過也要檢討自己能力太不足，才會被底下員工耍的團團轉，當老闆沒有識人能力，也沒有管理的技巧，而且還是這麼沒能力的員工⋯」、「你直接跟老闆說你可以扛下～先把她開除，這樣可以趕快補人進來，也不用讓她仗著沒人就想說不會被砍頭」、「第一次看到有這種事⋯」。

履歷 面試 求職 Dcard

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