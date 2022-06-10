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知名連鎖壽司店遭爆主管刁難工讀生 全網炸鍋：欺人太甚

聯合新聞網／ 綜合報導
日本知名連鎖迴轉壽司店遭爆料主管刁難工讀生。圖擷自Dcard
日本知名連鎖迴轉壽司店遭爆料主管刁難工讀生。圖擷自Dcard

日本知名連鎖迴轉壽司店遭爆料主管刁難工讀生。一名女網友透露，妹妹剛滿18歲滿腔熱血的去應徵壽司店工讀生，但近日卻發生一件很離譜的事，讓妹妹做到滿腹委屈，只好決定辭職。文章曝光後，網友們紛紛炸鍋，痛罵該店主管「真是欺人太甚」。

該名女網友在Dcard上替妹妹抱不平，她指出妹妹到該店工讀後，發現店裡有很多不合理的規定，「在裡面東摳西摳，還會常常在休假時叫人回去上班，用他們所謂的制度，一直洗腦他們這是應該的」，讓她直呼根本是在「摳爆」員工。

某次有顧客要外帶壽司，但負責接待的妹妹給餐時，不小心給錯品項，客人回家後發現餐點錯誤，打電話來店裡客訴。主管得知後，先是對妹妹一番謾罵，接著就遞給她一張寫有地址的紙條，對妹妹說「這個地址，妳自己想辦法送餐給客人」。

看了地址後妹妹當場傻眼，該店位於新竹市，但客人的地址卻位於芎林鄉，便無奈詢問「那我要怎麼送?」，怎料主管卻回覆，「我怎麼知道?妳自己想辦法阿」。等到妹妹下班時，主管還真的把客人的餐點拿給她，並對她說道「妳快一點送過去，還是先跟客人說幾點幾分會到」。

當時妹妹委屈表示，「我不能保證我什麼時候會到，因為我只能麻煩我爸爸載我去」，但對方回說「不管阿!妳就是要自己想辦法，還要把錯的餐點拿回，錯的要拿去哪，妳自己想辦法」，最後爸爸真的載妹妹把餐點送到芎林，但考量到餐點新鮮度，她只好將該餐點拿回家。

原po認為，這整件事都很荒謬，就算妹妹會騎車，但從店家到芎林要30分鐘，「試問生魚片外送經過這麼長時間誰敢吃？妹妹的交通時間，主管要不要給她算加班費？」，同時主管事不關己的態度也讓她很傻眼。

文章曝光，網友們紛紛怒批主管的行為太誇張，「欺人太甚，身為主管完全不想處理問題，不想負責任還故意刁難工讀生，已經是職場霸凌了」、「主管當假的？！薪水領爽的」、「真的是欺人太甚，你妹絕對沒問題」、「連問題都不會處理要上司幹嘛，到底怎麼當的，跨攏謀」、「應變能力那麼差 可以當主管哦？」。

壽司 工讀生

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