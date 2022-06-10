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菠蘿蜜降肉！他愛車被砸出大洞 自嘲狂唸「心驚」超度

聯合新聞網／ 綜合報導
網友的愛車被果實砸出一個大洞。圖／取自臉書
網友的愛車被果實砸出一個大洞。圖／取自臉書

汽車停在路邊有時會面臨被果實或鳥屎砸中的風險，有網友分享自己的愛車車窗被菠蘿蜜果實砸出一個大洞的慘照，還自嘲是「玻落菠蘿蜜心驚」。其他網友也戲稱是「菠蘿蜜降肉！」（梗語：阿翰九天玄女影片，句中台詞「降落、降落、900英呎、800英呎」，台灣國語降落變將肉）

一名網友在臉書社團爆廢公社二館貼出一張慘照，只見一台汽車車窗被菠蘿蜜果實砸出一個大洞，周邊的玻璃也碎裂成蜘蛛網狀，慘狀讓他自嘲是「玻落菠蘿蜜心驚」。

其他網友紛紛留言「西遊記的波若菠蘿蜜時間倒流」、「菠蘿蝦米挖溝忘光光啦」、「菠蘿蜜降肉」、「喔！菠蘿蜜禮物」、「搬落菠蘿蜜多心驚」、「車主以後改信基督教」、「給車子唸ㄧ下心經」、「沒事水果而已，搬下來吃」、「菠蘿蜜帶回派出所做筆錄」、「降波肉」、「車主只會唸三字經」，也有網友提醒大家，停車別停在樹下。

爆廢公社

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