快訊

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

夏天又濕又熱滿頭汗？拿保特瓶這麼做「除濕降溫不輸空調」

聯合新聞網／ 綜合報導
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。圖擷取自twitter
將冷凍過的保特瓶放在室內，就能達到除濕降溫的功效。圖擷取自twitter

夏天除了氣溫高之外，還可能因為水氣重的關係，使得環境變得濕熱黏膩，明明沒特別做什麼，就自然流得滿身大汗。而想要去除濕氣，除了可以借助除濕機、空調之外，另外還有不需要花費電力，就能夠除去市內濕氣的絕招。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「hirokoujiKanpo」近來分享，表示在又熱又濕的環境下，許多人肯定都感到相當不適，甚至影響睡眠品質，但又可能因為電費之類的問題，不想利用空調除濕。

這時，只要事先將保特瓶裝水冷凍過，在需要的時候拿出來，室內的水氣就會因為接觸的冰冷的保特瓶，自然凝結成水滴，藉此達到除濕的功效，而且還能讓房間裡的氣溫降低。不過也要注意水結凍後體積會膨脹，所以不能裝得太滿，而且也不能在裝入碳酸類液體的狀況下放進冷凍庫中。

網友們知道這方法後，紛紛表示「居然能這樣除濕嗎」、「這招真的很省，以前靠這招，夏天冷氣都不用開」、「好像什麼實驗喔好有趣」、「還有這招，完全不曉得」、「得到了個好情報呢」、「電費問題真的很不想開冷氣啊」、「生活智慧王」。

日本 濕氣 除濕機

延伸閱讀

梅雨季懶得洗車？想讓愛車美觀 雨後更應該做這件事

水果茶不見得比珍奶健康 營養師警告「一配料」是熱量陷阱

梅雨季雨衣發臭怎解？ 眾人建議2大招：隔天就沒味道了

「滯留鋒」也能唱！氣象局用11首歌單當天氣預報 網狂讚：幫小編加菜

相關新聞

擺爛同事謊稱無人應徵 霸佔職位「爽領四萬底薪」

在職場遇到常擺爛同事往往讓人感到惱火，日前網友在「Dcard」發文提到，她的同事經常因拖延被老闆罵，最近她發現這位負責處理人資的同事，向老闆謊稱沒人前來應徵，事實上將近20份履歷置之不理或是敷衍帶過，讓原PO和老闆相當傻眼。

知名連鎖壽司店遭爆主管刁難工讀生 全網炸鍋：欺人太甚

日本知名連鎖迴轉壽司店遭爆料主管刁難工讀生。一名女網友透露，妹妹剛滿18歲滿腔熱血的去應徵壽司店工讀，但近日卻發生一件誇張的事，讓妹妹做到滿腹委，只好決定辭職．．．

暖心主管得知她失戀情傷 霸氣帶全公司「翹班唱KTV」

一段感情結束後，往往使人情緒低落，難以提振精神。日前一名女網友分享，公司主管得知她失戀後，不僅聽她訴苦，還讓她提前一小時下班，並帶所有同事去KTV唱歌，讓她非常感動。

菠蘿蜜降肉！他愛車被砸出大洞 自嘲狂唸「心驚」超度

汽車停在路邊有時會面臨被果實或鳥屎砸中的風險，有網友分享自己的愛車車窗被菠蘿蜜果實砸出一個大洞的慘照，還自嘲是「玻落菠蘿蜜心驚」。其他網友也戲稱是「菠蘿蜜降肉！」

開Uber很好賺？YouTuber挑戰24小時載客收入大公開

Uber司機的工作雖看起來入行門檻相對低，但所得薪資一直是大眾好奇的部分。YouTuber「五星司機艾倫Allan」開Uber有兩年時間，他決定挑戰連續24小時開Uber企劃，讓網友看看總共能賺多錢？

夏天又濕又熱滿頭汗？拿保特瓶這麼做「除濕降溫不輸空調」

夏天除了氣溫高之外，還可能因為水氣重的關係，使得環境變得濕熱黏膩，明明沒特別做什麼，就自然流得滿身大汗。而想要去除濕氣，除了可以借助除濕機、空調之外，另外還有不需要花費電力，就能夠除去市內濕氣的絕招。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。