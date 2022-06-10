夏天又濕又熱滿頭汗？拿保特瓶這麼做「除濕降溫不輸空調」
夏天除了氣溫高之外，還可能因為水氣重的關係，使得環境變得濕熱黏膩，明明沒特別做什麼，就自然流得滿身大汗。而想要去除濕氣，除了可以借助除濕機、空調之外，另外還有不需要花費電力，就能夠除去市內濕氣的絕招。
根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「hirokoujiKanpo」近來分享，表示在又熱又濕的環境下，許多人肯定都感到相當不適，甚至影響睡眠品質，但又可能因為電費之類的問題，不想利用空調除濕。
這時，只要事先將保特瓶裝水冷凍過，在需要的時候拿出來，室內的水氣就會因為接觸的冰冷的保特瓶，自然凝結成水滴，藉此達到除濕的功效，而且還能讓房間裡的氣溫降低。不過也要注意水結凍後體積會膨脹，所以不能裝得太滿，而且也不能在裝入碳酸類液體的狀況下放進冷凍庫中。
ジメジメ蒸し暑くなってきました☀️— ひろこうじ薬局ひろふみ 本出たよ(о´∀`о) (@hirokoujiKanpo) June 4, 2022
湿度で夜寝づらいって人は
凍らせたペットボトルをボールに入れて置いておこう
ペットボトルの周りに水滴がつく💧
結露するよ
予想以上に除湿出来るし
お部屋もヒンヤリ
エアコンの除湿が嫌な人はやってみよう❗️ pic.twitter.com/GtbCk2SeR1
網友們知道這方法後，紛紛表示「居然能這樣除濕嗎」、「這招真的很省，以前靠這招，夏天冷氣都不用開」、「好像什麼實驗喔好有趣」、「還有這招，完全不曉得」、「得到了個好情報呢」、「電費問題真的很不想開冷氣啊」、「生活智慧王」。
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