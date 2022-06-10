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開Uber很好賺？YouTuber挑戰24小時載客收入大公開

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：YouTube/五星司機艾倫Allan

文／陳羿郿

Uber司機的工作雖看起來入行門檻相對低，但所得薪資一直是大眾好奇的部分。YouTuber「五星司機艾倫Allan」開Uber有兩年時間，他決定挑戰連續24小時開Uber企劃，讓網友看看總共能賺多錢？

上午跑11趟　24小時收入未破萬

艾倫從1月8日早上10點35分開到1月9日早上10點35分，但因規定「不能連續開車超過8小時」，所以中間有休息兩次。從影片中看到，第一單收入240元、第二單95元，兩單時間合計約49分鐘，賺超過300元。

上午艾倫跑了11趟5小時51分鐘，賺進1669元，平均時薪約300元；到了晚上11點33分，已跑了12小時半，累積金額3753元，艾倫也說，晚上生意比白天好。最後結果，24小時共收入7776元。

艾倫分享，Uber司機這個行業相對自由，根據客人叫車可以跑遍許多地方，甚至還有客人興致一來，在車上唱起KTV，而收入就則視個人跑多長時間有所不同。

Uber司機收入就則視個人跑多長時間有所不同。

image source：YouTube/五星司機艾倫Allan

Uber收入、和計程車差異最多討論

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/07~2022/06/08)來看「當Uber司機」的熱門關鍵字，可以發現大眾、網友普遍關注收入、薪水、賺錢與否、開車時間（小時）、經驗等，另外開Uber和開計程車的比較及差異，也是經常被討論的話題。

《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/06/07~2022/06/08)來看「當Uber司機」的熱門關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年06月20日至2022年06月08日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當Uber司機』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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Uber YouTuber

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