快訊

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

鏡頭前的「戰地共鳴」：專訪普立茲攝影獎得主

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

聯合新聞網／ 綜合報導
疫情爆發後，民眾紛紛接種疫苗提升保護力。圖／聯合報系資料照。
疫情爆發後，民眾紛紛接種疫苗提升保護力。圖／聯合報系資料照。

新冠肺炎肆虐全球，民眾紛紛接種疫苗來提升保護力，還有不少人認為只要染疫過，體內就會有抗體，猶如吃了「無敵星星」一樣不怕二度感染，但如今有過來人透露再次確診後的痛苦經驗，直呼「無敵星星是騙人的」。

這名已經打了三劑疫苗的女網友在臉書「爆怨公社」寫道，4月26日驗出確診，而感染源是同事，痊癒之後她以為不會再中標，沒想到6月8日又再驗出陽性反應，而第二次的感染源卻是家人，讓她感嘆「我有沒有這麼衰？」

原PO說第二次染疫後，頭一樣會痛也會畏寒，但咳嗽變得更嚴重，一直咳不停好像要把肺咳出來似的，而第一次沒有肌肉痠痛，但這次卻全身無力，讓她哀號地說「這樣我是又要隔離七天嗎？」原PO認為所謂的無敵星星根本是騙人的，「第二次症狀更想死」。

貼文引起不少熱議，「居然會有人相信確診後會有無敵星星」、「不同的病毒株阿，感冒也是這樣啊」、「難道感冒過了，一生都不會感冒了嗎？」、「只有強化身體增加免疫力才是真的」、「感冒都有可能反覆中了，真的不要相信無敵星星，根本騙人的」、「無敵星星真的很好笑、是在騙小孩嗎？真的是不夠嚴謹」、「另類的天選之人，多休息啦」。

還有也是二度確診的網友分享經驗，「我也是第二次確診症狀更嚴重，而且是一個月內」、「我身邊已經四個二度確診…症狀都比第一次嚴重非常多」、「三個月內第二次感染，就不用隔離了，他說病毒沒有感染力了，我就是兩次確診的」、「5/16才剛中，6/3因為家人又再度中，真的讓人懷疑人生啊」、「我小孩也二次確診，兩次都因為發燒去驗PCR都是陽性，第二次醫院說三個月內不能再算確診，不用通報也不用隔離，然後有需要看醫生的話也是自己出門去門診看就好」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「無敵星星」為打3劑疫苗與打2劑疫苗又確診的患者比較，但這是見仁見智，因每個人免疫力不同，有人感染過後產生保護力強，時間比較持久，有些人感染後症狀輕微，可能抗體濃度很低或驗不到，因此每個人效果不同，就打疫苗效果，打第3劑效果都不錯。

原PO貼出自己APP上的健康存摺截圖。 圖擷自爆怨公社
原PO貼出自己APP上的健康存摺截圖。 圖擷自爆怨公社

新冠肺炎 疫苗

延伸閱讀

新竹婦染疫亡火化費太高？ 葬儀社告家屬判決出爐

莫德納成功研發預防Omicron次世代疫苗 已展開兒童試驗

染疫康復者長新冠追蹤 健保署曝這縣市就醫人數最多

陳威全染疫康復 624重啟演唱會

相關新聞

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

新冠肺炎肆虐全球，民眾紛紛接種疫苗來提升保護力，還有不少人認為只要染疫過，體內就會有抗體，猶如吃了「無敵星星」一樣不怕二度感染，但如今有過來人透露再次確診後的痛苦經驗，直呼「無敵星星是騙人的」。

有捷運和台鐵！他好奇「萬華房價為何吊車尾」 網曝殘酷真相

在寸土寸金的台北市，能買間屬於自己的房子是不少人的夢想。然而，就有一名網友PO文表示，北市萬華區有板南線，也有台鐵，但房價總是吊車尾，因此好奇詢問「大家都說買房注重位置、交通，萬華是不是唯一例外？」引發網友熱烈討論。

他點麻油炒羊肉一吃卻驚呆了 網友笑噴：薑才是主角？

炒羊肉為了去腥味通常會搭配薑片一起快炒，不過近日台南一位民眾在點了一份「麻油炒羊肉」後卻發現，裡頭的薑片徹底喧賓奪主，遠遠超出羊肉的量，讓他邊吃邊灌水解辣，網友見狀也紛紛開玩笑說，這道料理應該叫「麻油炒薑片」才對。

男友不愛刷牙自出「3D列印」妙招 女友笑：樸實無華的快樂

《Dcard》上一名女網友分享男友為了提醒自己刷牙，在牙膏上套了各種「頭套」的有趣生活日常，由於十分可愛且有創意，引起網友們熱烈討論。

夜市牛排150元…他驚問「正常嗎？」 網搖頭：你LAG多久了

民眾錢包的厚度，始終趕不上物價飛漲的速度。近日一位網友逛夜市時，發現夜市牛排一客要價150元，與自己的認知差異頗大，懷疑自己是否與社會脫節，好奇問「現在夜市牛排一客150是正常的嗎？」，貼文引發熱議，網友直言「你LAG多久了，北部很多夜市170囉」。

火鍋店給5星評論送肉 他揪1關鍵看不起：不想出賣自己靈魂

餐廳常常會有給五顆星評價就送餐點的活動，有一名網友就表示他本身是位廚師，所以很看不起這種行為「我東西都還沒吃，你要我出賣自己的靈魂給這五顆星換豬肉？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。