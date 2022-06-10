3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

新冠肺炎肆虐全球，民眾紛紛接種疫苗來提升保護力，還有不少人認為只要染疫過，體內就會有抗體，猶如吃了「無敵星星」一樣不怕二度感染，但如今有過來人透露再次確診後的痛苦經驗，直呼「無敵星星是騙人的」。

這名已經打了三劑疫苗的女網友在臉書「爆怨公社」寫道，4月26日驗出確診，而感染源是同事，痊癒之後她以為不會再中標，沒想到6月8日又再驗出陽性反應，而第二次的感染源卻是家人，讓她感嘆「我有沒有這麼衰？」

原PO說第二次染疫後，頭一樣會痛也會畏寒，但咳嗽變得更嚴重，一直咳不停好像要把肺咳出來似的，而第一次沒有肌肉痠痛，但這次卻全身無力，讓她哀號地說「這樣我是又要隔離七天嗎？」原PO認為所謂的無敵星星根本是騙人的，「第二次症狀更想死」。

貼文引起不少熱議，「居然會有人相信確診後會有無敵星星」、「不同的病毒株阿，感冒也是這樣啊」、「難道感冒過了，一生都不會感冒了嗎？」、「只有強化身體增加免疫力才是真的」、「感冒都有可能反覆中了，真的不要相信無敵星星，根本騙人的」、「無敵星星真的很好笑、是在騙小孩嗎？真的是不夠嚴謹」、「另類的天選之人，多休息啦」。

還有也是二度確診的網友分享經驗，「我也是第二次確診症狀更嚴重，而且是一個月內」、「我身邊已經四個二度確診…症狀都比第一次嚴重非常多」、「三個月內第二次感染，就不用隔離了，他說病毒沒有感染力了，我就是兩次確診的」、「5/16才剛中，6/3因為家人又再度中，真的讓人懷疑人生啊」、「我小孩也二次確診，兩次都因為發燒去驗PCR都是陽性，第二次醫院說三個月內不能再算確診，不用通報也不用隔離，然後有需要看醫生的話也是自己出門去門診看就好」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「無敵星星」為打3劑疫苗與打2劑疫苗又確診的患者比較，但這是見仁見智，因每個人免疫力不同，有人感染過後產生保護力強，時間比較持久，有些人感染後症狀輕微，可能抗體濃度很低或驗不到，因此每個人效果不同，就打疫苗效果，打第3劑效果都不錯。