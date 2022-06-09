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他點麻油炒羊肉一吃卻驚呆了 網友笑噴：薑才是主角？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位台南民眾用餐時發現，他點的麻油炒羊肉裡薑比肉還多。 圖擷自Facebook
一位台南民眾用餐時發現，他點的麻油炒羊肉裡薑比肉還多。 圖擷自Facebook

炒羊肉為了去腥味通常會搭配薑片一起快炒，不過近日台南一位民眾在點了一份「麻油炒羊肉」後卻發現，裡頭的薑片徹底喧賓奪主，遠遠超出羊肉的量，讓他邊吃邊灌水解辣，網友見狀也紛紛開玩笑說，這道料理應該叫「麻油炒薑片」才對。

一位民眾在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨，稱在台南某知名羊肉店用餐時，點了一個「麻油炒羊肉」，起初他只覺得羊肉都是小塊的碎肉，吃到一半總算看到一大塊肉，他開心地咬下去卻發現其實是薑片，而且等到他把羊肉挑完碗內依然剩下滿滿的薑，讓他忍不住po網大吐苦水，「真的不誇張，邊吃邊喝飲料，真的很辣」、「裡面看不到多少肉都是碎肉，一份也不便宜才真的很抓狂」。

網友們見到照片也被嚇了一跳，「這真的很誇張欸耶」、「其實你點的是麻油炒薑片對吧？羊肉只是配料」、「下次跟老闆說不要蔥薑蒜洋蔥」、「你誤會了！其實薑才是主角，碎肉只是提味用的」、「好好哦，麻油炒薑片，店家羊肉當配菜」、「有點欺騙消費者的感覺！這種的直接客訴就好了！」。

但有網友感到疑惑，「記得薑不是也很貴嗎」、「薑也不便宜吧」、「老薑也是蠻貴的勒」，原po則特別聲明自己所言無半點虛假，「我願意對自己說的話負責，這一份我如果沒記錯，我點150元加一份白飯，我是在抱怨哪有人薑片可以多到這樣，肉卻一點點，我沒那麼閒特別去買薑來放」，他還表示知道店家的網友可以自行買來吃吃看，就知道有多誇張。

台南 生薑 爆怨公社

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