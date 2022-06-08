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夜市牛排150元…他驚問「正常嗎？」 網搖頭：你LAG多久了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為夜市排餐示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
圖為夜市排餐示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

民眾錢包的厚度，始終趕不上物價飛漲的速度。近日一位網友逛夜市時，發現夜市牛排一客要價150元，與自己的認知差異頗大，懷疑自己是否與社會脫節，好奇問「現在夜市牛排一客150是正常的嗎？」，貼文引發熱議，網友直言「你LAG多久了，北部很多夜市170囉」。

一位網友在《PTT Gossiping板》以「夜市牛排一客要150元？」為題發文寫道，不知道是不是自己太久沒逛夜市，發現現在夜市一客牛排竟然要價150元，「我印象中150應該是在牛排餐廳的價位吧」，懷疑自己是否真的已經與社會脫節，「吃米不知米價」了，好奇發文問大家這價格是否正常？

貼文引發熱議，網友紛紛留言回覆，「算便宜了」、「正常啦」、「150算便宜了吧 有些都漲到200了」、「你LAG多久了，北部很多夜市170囉」、「這兩年物價狂飆，光那個雞肉就漲幾波了」、「用台豬成本又墊高一次」、「牛排餐廳150，妳是不是在深山裡住十年」、「你脫節的很誇張」。

也有許多人懷念起昔日的美好，「我小時候是90」、「兩年前我還吃的70-80的便當QQ」、「這兩年最有感，便當都110、120起跳了」，感嘆「現在身上沒帶個千元逛夜市會吃不飽」。

夜市 物價

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