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火鍋店給5星評論送肉 他揪1關鍵看不起：不想出賣自己靈魂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示他真心看不起推出五星評論就送餐點的餐廳，但也有其他人表示，「我都先評論說打卡五星送什麼什麼，吃完再上去修改真實心得」。示意圖／ingimage
一名網友表示他真心看不起推出五星評論就送餐點的餐廳，但也有其他人表示，「我都先評論說打卡五星送什麼什麼，吃完再上去修改真實心得」。示意圖／ingimage

餐廳常常會有給五顆星評價就送餐點的活動，有一名網友就表示他本身是位廚師，所以很看不起這種行為「我東西都還沒吃，你要我出賣自己的靈魂給這五顆星換豬肉？」

原PO在「爆系知識家」上分享，他最近跟女友去一家火鍋店，他們點完餐點後，服務員就請他們把手機拿出來給五顆星，並說會送他們豬肉，「我東西都還沒吃，你要我出賣自己的靈魂給這五顆星換豬肉？會不會太好笑了？」他便直接表示不吃了，因為他本身是廚師，「你要我還沒吃之前就給五顆星很抱歉我辦不到，如果我先給那後面不好吃該怎麼辦？做生意要有良心，用肉換評價，我真心看不起」。

網友紛紛留言，「真的很有原則佩服佩服」、「我都是事後才請客人給我評價的，沒做怎麼知道好不好」、「不喜歡說不用就好了啊，內心戲這麼多幹嘛」、「你可以給五顆星，之後備註滿分是10顆星」、「我都給一顆星，然後備註說太好吃了，這一顆星是第六顆星」。

網友也表示他們偏好事後再修改評論，「你先給五顆，吃完離開，若覺得只值4顆再上去更改就好了」、「我都先評論說打卡五星送什麼什麼，吃完再上去修改真實心得」、「自以為正義什麼啦，你知道評論是可以修改的嗎？遇到要活動給五星的店家，事後我都會認真的評論，而且這本來就是一種店家行銷手法，店家敢這樣做代表有一定自信也不怕你評論，真的雷的店家就不好說了」、「可是我遇到的，好像蠻多都會先要求客人評論後再送餐，事後我覺得不ok時，我也會刪掉」。

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