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高薪媳被要求「每月兩萬」幫小姑付房貸 婆婆還告誡：別太計較

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖/ingimage
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只因薪水較好就一定要負擔不屬於自己的責任嗎？有網友在爆料公社》分享自己朋友的經歷。媳婦被要求無條件每個月拿出2萬元，去補貼小姑付房貸，媳婦向網友求助，有沒有一個優雅又能保持風度的方式拒絕，引起熱烈討論。

該網友表示，那名媳婦是他大學同學，因為工作能力好，收入也高，沒想到因此被婆婆注意到，在房屋產權100%在小姑名下的情況，提出幫忙付房貸的要求，還說了些「能者多勞」、「人要有肚量才會有福氣」、「都是親戚不要這麼計較」的話，讓他們都很不能接受。

對此有網友認為，這種不合理的要求無論怎麼拒絕，在對方的眼裡都是「既不優雅也沒有風度」的；也有人認真回應「找理由說現在時機不好，公司沒給那麼多，無法支付」、「掰說娘家那邊也要買房子」；有網友則提供嗆辣回應方式「要婆婆每個月也給兩萬繳房貸，這樣她也會很有福氣」、「跟她說父母幫子女分擔我很願意，讓小姑叫我一聲媽就好」、「房貸不行幫忙付，塔位可以幫忙付一點」。

爆料公社 媳婦 婆婆

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