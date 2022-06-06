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小二童寫作文「我的媽媽」 她見4句哭笑不得：愛的小手也解決不了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媽媽分享國小二年級兒子的作文「處女作」，童言無忌道出短短4句話讓她哭笑不得。 圖擷自爆廢公社
一位媽媽分享國小二年級兒子的作文「處女作」，童言無忌道出短短4句話讓她哭笑不得。 圖擷自爆廢公社

童言無忌惹出許多笑話！一位媽媽分享就讀國小二年級的兒子學習寫作文的「處女作」，他以「我的媽媽」為題書寫，短短4句話卻讓媽媽哭笑不得，許多網友看了也忍不住大笑，直呼「這已經不是愛的小手可以解決的事了」。

一位媽媽在臉書社團「爆廢公社發文分享就讀國小二年級的兒子最近向五年級的姊姊學習寫作文，她表示等到孩子們睡著後，她在整理書桌時發現孩子練習寫的作文，短短4句話卻讓她哭笑不得，「明天早上醒來準備『開庭』」。

小二的兒子以「我的媽媽」為題，寫下4句「我的媽媽很胖，我希望媽媽去參加相撲比賽，這樣媽媽就會是冠軍，然後有很多錢給我買玩具」，兒子的童言童語令她噗哧一笑，直呼「不說了，愛的小手已經準備好了！」

網友們看完小朋友的作文也都笑了，直呼「我的冠軍媽媽」、「他長大後妳就再也聽不到真心話了」、「這孩子太誠實了，需管教管教…讓他學會善意的謊言！」、「這已經不是愛的小手可以解決的事了」、「要幫忙打家暴專線嗎？」

一位媽媽分享國小二年級兒子的作文「處女作」，童言無忌道出短短4句話讓她哭笑不得。 圖擷自爆廢公社
一位媽媽分享國小二年級兒子的作文「處女作」，童言無忌道出短短4句話讓她哭笑不得。 圖擷自爆廢公社

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