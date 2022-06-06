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顧客為挑西瓜爬進籠內 網傻眼：想看他爬榴槤池

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現有人在瓜籠內挑西瓜，鞋子直接踏到西瓜皮。圖擷自「爆料公社」
一名網友發現有人在瓜籠內挑西瓜，鞋子直接踏到西瓜皮。圖擷自「爆料公社」

挑選水果有很多細節，尤其夏天快到了，賣場也開始陸續販售西瓜，大多數人都想選又甜又漂亮的西瓜，但如果妨礙到他人，可能會引人側目。日前有位網友發現，民眾在賣場挑西瓜時，「直接踩到販售區挑選」，讓人傻眼。

網友在「爆料公社貼出一張照片，諷刺「某間好市多，這樣挑西瓜真優秀」，只見一名穿灰色上衣的男子，直接穿鞋子踏入西瓜販售區，鞋底都碰到西瓜外皮了，趴在西瓜堆中看哪顆最好，讓其他顧客都看傻眼。

對此，網友回應「Costco不愧是台灣人的照妖鏡，各式奇葩最美風景應有盡有！」、「之前有個客人，在別的賣場也這樣爬上去，結果他下來的時候，沒踩好，正面趴到地上門牙斷掉兩顆，後來籠子旁邊多了好幾張公告『請勿攀爬西瓜籠，以免受傷』」、「「老實說，有沒有人想看他爬榴槤池的＋1」。

西瓜 好市多 爆料公社

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