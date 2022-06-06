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確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

確診兩周仍快篩陽性 他擔憂問：大家都是第幾天轉陰？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示他5月24日確診至今已兩周，快篩還是陽性，相當擔心。快篩示意圖。報系資料照／記者黃仲裕攝影
有網友表示他5月24日確診至今已兩周，快篩還是陽性，相當擔心。快篩示意圖。報系資料照／記者黃仲裕攝影

目前針對輕症或無症狀的確診者，只要距採檢後隔離滿7天再加7天自主健康管理，就可以解除隔離，且隔離7天當中無須快篩。有網友表示他5月24日確診至今已兩周，快篩還是陽性，相當擔心，因此詢問網友：「大家都是幾天轉陰的呢？」

一名網友在《PTT八卦版》指出自己的確診日是5月24日，到今（6）天早上快篩還是兩條線（陽性），坦言「已經快過兩週了還是陽性實在有點擔心啊」，並想知道鄉民們是何時轉陰性，「有沒有確診者康復後還是持續有喉嚨痛的症狀呢？」、「大家有再去診所就醫嗎？」

PO一出網友紛紛分享確診的經驗，「聽過第四天就轉陰了」、「6天」、「8天」、「7+以上」、「有朋友第9天，也有12天的」、「14天左右」、「我5/29確診（8天），喉嚨乾痛至今，兩條超紅」、「我16天轉陰，但還在咳嗽，剛好去醫院回診其他的，醫生有開止咳藥水跟拍X光確認肺部狀況」。

此外，先前也有網友發文表示他連續24天都快篩陽性，儘管政策規定確診者居家隔離為「7+7」，仍決定「堅持篩陰」，沒有四處趴趴走，繼續維持隔離生活。

還有網友點出「會規定7+7就是均值在7天沒有傳染力」、「不一定，有症狀順利清除病毒者一到兩周，最晚看過五週的也有」、「確診後三個月再感染都視為同一次感染」。

新冠肺炎

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