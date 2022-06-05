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為照顧父母提早退休 前消防員酒駕遭逮…卻在警車上暴斃亡

護行人？日本警察迴轉追車被讚翻 網見1關鍵反揭「暗黑內幕」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本警察因車輛未禮讓行人，在路口大迴轉追車。圖／翻攝自YouTube頻道「1963no0101」
日本警察因車輛未禮讓行人，在路口大迴轉追車。圖／翻攝自YouTube頻道「1963no0101」

日本的交通安全向來為台灣人津津樂道，就連日本警察似乎也相當在意行人權益。近日一部日本警察在路口大迴轉追車的影片就被分享至PTT，網友們只見警察追車原因紛紛嚇了一跳，掀起熱烈討論。

這部在今年4月底上傳的影片，一輛警車在路口停下等待行人過馬路，只見對向綠色車輛非但沒有禮讓行人，更無減緩車速直接通過，最後行人終於順利抵達對街，警車便一個大迴轉立刻追車。

影片轉分享至PTT後，鄉民也意外日本車輛竟然只因未禮讓斑馬線的行人就被警查追，這在台灣可能隨便一個巷口就能看到的事情，在日本人眼中卻是無法原諒的，因而提醒大家去日本自駕還是注意別把台灣習慣帶過去，免得整天被追。

對此，網友們紛紛大讚日本的道路安全和警察，「日本警察超會躲（在）你看不到的地方抓你違規」、「在台灣鴿子（意即警察）會被反過來檢討」、「在台灣是行人禮讓汽車，沒有問題」、「不像台灣，沒撞到說你大驚小怪」、「台灣四輪二輪自以為大爺」。

不過卻也有人分享自身經驗，稱日本警察執勤能力其實比想像中低落，「竟然有人稱讚日本警察，日本警察是著名的廢物，生涯可能都沒開過槍」、「連追車都慢慢來..在台灣都不知道跑幾條街了」、「日本警察真的滿弱的，追車追不到。曾經親眼看到日本警察抓犯人結果被犯人開車跑掉」、「那是鳴笛鳴爽的，怕被投訴裝沒看到吧，真的要追不可能這麼慢，如果是大阪警察有可能會直接忽略」、「沒人發現警車自己超過停止線了嗎」。

日本 警察 PTT 台灣人

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