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網拋20年前麥當勞優點 嘆「現在差超多」

聯合新聞網／ 綜合報導
面對麥當勞產品、服務與環境等的不斷改變，不少網友喊，「還我奶昔啦！」圖／聯合報系資料照片
面對麥當勞產品、服務與環境等的不斷改變，不少網友喊，「還我奶昔啦！」圖／聯合報系資料照片

速食店龍頭麥當勞從在台灣開設第一家分店至今已38年，也隨著時間推移有了許多的變化，一名網友就指出以前的麥當勞還有奶昔、兒童遊戲區與麥當勞生日會等歡樂的元素，相較之下，現在的餐點、環境、服務與氛圍都有很大的落差，網友狂喊「我喜歡20年前的麥當勞」。

原PO在PTT以「你們比較喜歡以前還是現在的麥當勞？」為題表示麥當勞的餐點、環境、服務與氛圍等都算在內的話，「大家比較喜歡哪時候的麥當勞呢？」

他說，麥當勞以前有奶昔、照燒豬肉堡、兒童遊戲區、麥當勞生日會、背口訣送漢堡，兒童餐還有玩具，現在則節省內用、瘋狂轉轉樂、新產品等於疊疊樂、包裝與價格都極選，還打著號稱是民眾最希望復刻的產品，但人們真正敲碗的永遠不會被復刻。除此之外，糖醋醬還要碰運氣才能拿到，韓式炸雞也是謎一般地一直復出，雖號稱有質感但他只覺得好貴。

網友紛紛留言，「以前啊，吃記憶的」、「我喜歡20年前的麥當勞」、「有奶昔時期的最棒」、「以前啦，還我奶昔」、「還我奶昔啦！」、「以前的麥當勞比較歡樂」、「焦糖奶茶」、「以前有各種玩具可以蒐集」、「當然是以前的，以前還有沙發，現在只有爛板凳」。

也有許多網友抱怨現在麥當勞的缺點，「現在麥當勞超爛的，連優惠也很雞肋（沒用）」、「現在的雞塊薯條都沒以前好吃」、「現在台商當家，總是讓人沒那麼有信心」、「現在是台灣人老闆，有很難比嗎？」、「當然以前的，轉台商真的變爛」、「以前美商滿滿誠意，現在台商各種cost down（降低成本）」、「現在充滿銅臭味」、「台麥廢到笑」、「現在用餐區縮減超誇張，要你買了趕快滾」、「現在的優惠很差，又砍了一堆東西」。

麥當勞

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