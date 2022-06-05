退房該掃光旅館日常備品嗎？房務曝正解：要拿就要全部拿走

不少人都有出差或是旅遊入住旅館的經驗，而目前大多旅館都會提供備品，有些人習慣把備品帶走，也有人會收集起來再捐出去。一名女網友日前在網路上發文，詢問網友「會把旅館的備品帶走嗎」，而貼文底下也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard以「會把旅館的備品帶走嗎」為題發文，原PO透露因為常常出差的關係，所以台灣各地的旅館幾乎都去過一些，有住過很好的，也有住過不太好的。原PO接著提到，「每次住旅館最困擾我的，就是到底要不要把備品帶走」。

原PO分析備品分成兩種，一種是壁掛式的，就是把沐浴乳跟洗髮精放裡面；另一種是給四個小罐子，有洗髮、沐浴、潤髮跟乳液。原PO表示，「一開始我很喜歡給四罐的旅館，退房可以順便拿走感覺很賺，但拿到後來，家裡累積了超級多這種小罐的備品」。

原PO認為通常最不會用到的就是乳液，不過每次都想拿，但拿了也不會用。原PO表示，「只是我在想如果不拿的話，旅館在整理房間的時候也會把備品丟掉吧，這樣也是很浪費」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「想問問大家住旅館會把備品帶回家嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「特別是那種五星級的飯店，拿回家用真的過癮」、「想要的才會拿，不會所有東西都掃空」、「會拿喔，反正我都付錢了一定拿爆」、「全部拿回家，可以拿的都拿」、「帶走，然後收集拿去社福中心」、「拿啊，有時候住一些民宿或去外面運動、游泳什麼的都很好用」。

另外，也有不少從事房務的網友提供意見，「妳不拿，我們做房務的，妳用過就會丟掉，其餘的可能擦一擦組新的一包，或是直接擺新的上去」、「要拿就要全部拿走，這樣補備品最快」、「妳不拿都是會拿去丟掉，怕有客人動手腳，所以一次性牙刷和牙膏都會丟掉，包括所有一次性的東西，如果可以的話還是帶走會比較好，也方便工作人員補貨」、「其實房務阿姨最喜歡都拿光的，因為這樣補備品很快，也不用檢查有沒有被用過」。