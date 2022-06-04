機車「被放1顆粽子」 騎士求解 網警告：恐被轉嫁厄運
正逢端午節連假，有一名男網友突然在機車發現了「一粒不明的粽子」，讓他感到既莫名其妙又困惑，不知道該怎麼辦才好，不少網友見狀趕緊要他「丟掉」，以免惹禍上身，有人也表示可能會「轉嫁不好運氣給你，請小心」。
一名網友在PTT八卦版發文，他表示騎車前看了一下機車的龍頭的置物箱，除了有原本放的布之外，竟然還多了一顆不知從哪來的肉粽，讓他當場傻眼，「莫名其妙，我該怎麼辦，打開會是啥？」，趕緊求助網友。
不少網友也趕緊奉勸他，「丟掉，粽子好像不能亂送」、「老一輩說過，放粽子是要把不好的運氣轉給你，請小心」、「好可怕」、「送粽=送終，騎車小心」，也有人認為跟除煞儀式「送肉粽」有關。
但也有很多人打趣說，「暗戀你的人請你吃的，要吃光喔」、「送粽機（宋仲基）」、「裡面可能有塞紙條」、「恐怖喔！如果裡面有蝦米更慘」、「你可能是現代屈原吧」。
命理專家小孟老師曾分享端午節禁忌，如果想要送人粽子，切記不要整串連繩子一起送，容易形成「繩煞」，會讓收到者有煞氣，建議把繩子剪掉，用散裝的分送會比較好。
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