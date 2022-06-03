快訊

中南部新冠疫情如北部延燒？ 陳秀熙曝三大指標待觀察

蘇貞昌累了嗎？ 視察接種站口誤：打贏這場防疫「選戰」

豆腐乳放太久整瓶變全黑「還能吃嗎？」 老饕讚：是極品

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO把放在桌子下已久的豆腐乳拿出來，沒想到打開一看竟然全部都呈現黑色的。 圖擷自廚藝公社
原PO把放在桌子下已久的豆腐乳拿出來，沒想到打開一看竟然全部都呈現黑色的。 圖擷自廚藝公社

不少人喜歡早上吃碗稀飯，再配點醬菜，或者來塊豆腐乳，鹹香的滋味相當開胃。一名女網友從桌子底下拿出一瓶豆腐乳，沒想到打開一看竟然全部都變成黑色，讓她相當驚訝，不曉得還能不能吃，眾多老饕看了都大讚變黑才是極品，更好吃。

原PO在臉書「廚藝公社」表示，這瓶豆腐乳是朋友的姑婆自己做的，朋友送給原PO但她卻放在桌子下忘了它的存在，等想到時翻出來一看，原本黃褐色的豆腐乳竟然全變成黑色，可是味道聞起來卻是香的，嚐了一小口竟然會回甘，讓原PO又驚又喜，「它還可以吃嗎？」

照片一出，鄉民一面倒地大讚是極品，「傻傻的，這樣最好吃」、「這個和老菜脯是一樣的道理，只要沒長霉，越老越甘甜香」、「哇！挖到黑金寶，等同於陳年菜脯」、「可喔，極品呀」、「黑色是極品，我媽之前不知道丟了」、「可以。我家好幾瓶（未開封放置）變成版版這種顏色，更入味」、「可以吃而且超好吃，甜的豆腐乳陳年才會這種顏色，超回甘超下飯」、「可以，但吃多少拿多少，不要拿用過的器皿來取物，容易污染到瓶內」。

根據《江記豆腐乳》臉書寫道，豆腐乳是發酵食品，會變黑是因為罐內有糖及蛋白質發酵的自然現象，溫度越高變色速度越快，時間越長顏色越深，此為「褐變」，為釀造發酵過程中的正常變化，所以變黑是可以吃的，而且會更入味更好吃。

延伸閱讀

金寶經營權之爭 畫休止符

哪種粽子料最不能接受？ 網激戰「看到這兩種想直接丟掉」

他問「粽子不能加什麼」 網友點名這兩項食材稱「內餡地雷」

影／新北抽查107件粽子、餡料 1件菜脯防腐劑超標

相關新聞

另類天選之人？24天快篩都陽性 她「一舉動」被讚爆：救了別人

本土疫情持續發燒，人人都有機會成為「二線國民」，許多民眾也提高防疫意識，若有任何症狀都會趕緊快篩檢驗。近日，一名確診網友分享自身經驗，她連續24天進行快篩都呈現兩條線，上週做PCR還測出「CT值18」...

豆腐乳放太久整瓶變全黑「還能吃嗎？」 老饕讚：是極品

不少人喜歡早上吃碗稀飯，再配點醬菜，或者來塊豆腐乳，鹹香鹹的滋味相當開胃。一名女網友從桌子底下拿出一瓶豆腐乳，沒想到打開一看竟然全部都變成黑色，讓她相當驚訝，不曉得還能不能吃，眾多老饕看了都大讚變黑才是極品，更好吃。

他好奇「怎有人能在7-11工作10幾年？」 網曝真相

便利超商相當適合學生時期打工或兼差增加收入，有網友好奇「為什麼有人可以在小7上班10幾年？」，其他網友則直言「說不定是店長」。

台南買1顆粽子90元！他結帳嚇歪：捧場一次就夠了

今天是端午節，不少人會吃粽子慶祝節日，有網友在台南購買「印尼粽」，結帳發現一顆粽子竟要價90元，讓他非常傻眼，直呼「捧場一次就夠了」。

外傳基隆麥當勞因漲租熄燈 房東嘆保留回憶失敗：這2年已減租2成

基隆麥當勞愛三店上月29日閉店，外傳閉店原因是房東漲租，不過近日房東現身揭露真實情況，房東表示，他在兩年前租約到期時，已將租金減少20％，希望盡可能保留基隆人的回憶，「但我失敗了」。

她留12年長髮被剪成「狗啃短髮」 網傻眼：設計師要慎選

天氣逐漸炎熱，許多民眾正計畫換個清爽的短髮造型，一名女子在剪完頭髮後卻驚見「狗啃髮型」，捲度和髮色都脫離她的預期，向設計師反應也找不到補救辦法，讓她只能自認倒霉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。