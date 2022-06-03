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台南買1顆粽子90元！他結帳嚇歪：捧場一次就夠了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買到一顆90元的粽子。圖／取自爆料公社
網友買到一顆90元的粽子。圖／取自爆料公社

今天是端午節，不少人會吃粽子慶祝節日，有網友在台南購買「印尼粽」，結帳發現一顆粽子竟要價90元，讓他非常傻眼，直呼「捧場一次就夠了」。

有網友在臉書社團爆廢公社發文表示，他在台南跟一位熟識的印尼老闆娘購買「印尼粽」，本來好奇是不是跟一般粽子不同，結果餡料很普通，包括栗子、香菇一朵、半顆鹹蛋黃、花生和三層肉，結帳時2顆粽子竟要180元，他傻眼表示，「就當給闆娘捧場，但一次就夠了！台南一般粽子買四顆200還有找錢」。

網友買到一顆90元的粽子。圖／取自爆料公社
網友買到一顆90元的粽子。圖／取自爆料公社

其他網友紛紛留言「這種節日性的東西很多都是能坑就坑，反正下一次你都忘了」、「一個90元的話，我會加5元直接吃個雞腿便當」、「在萬華買120一顆，去年100，今年漲20，結果今年的米沒蒸透還硬的」。

還有人留言「突然覺得我這邊肉粽有豬肉香菇鹹蛋黃賣50元好佛心」、「今年的肉粽真的到處都很貴，不是天天吃，懶得包就花錢過節，要省錢就自己花時間準備食材自己包！」

粽子 爆廢公社 端午節

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