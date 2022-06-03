外傳基隆麥當勞因漲租熄燈 房東嘆保留回憶失敗：這2年已減租2成

基隆麥當勞愛三店上月29日閉店，外傳閉店原因是房東漲租，不過近日房東現身揭露真實情況，房東表示，他在兩年前租約到期時，已將租金減少20％，希望盡可能保留基隆人的回憶，「但我失敗了」。

YouTuber「A.K.A市長」拍攝一支「基隆街訪企劃！大麥消失了？」影片，內容提及基隆麥當勞愛三店閉店一事，外傳是因為房租過高，每月房租高達110萬，才導致麥當勞閉店。

而房東本人也至該支影片下留言，他表示，「我在兩年前在跟麥當勞合約到期時，已降其原來租約20%，低於各新聞所猜想的租金。且以大幅低於競標者想進來搶此店面的金額。我知道大麥對基隆人的重要性」。

房東表示，「在那時做了我應該的犧牲想說就此可把大麥留下來15年了。兩年過後，麥當勞因速食生態及購買運送方式的改變而跟我商議放棄此大坪數的店面。我也盡我房東的一切可能想留它，希望可把我及基隆人的回憶保留住，但我失敗了」。

房東強調，「不過當大麥消失時，我希望各個要持繼支持麥當勞，因為有它，基隆才有全台灣最出名的地標及帶給基隆人34年的生活回憶！往下走，此店面我會留給有緣在基隆的經營者。我會聽到你們的吶喊，盡我的能力再建立起下個最起碼30多年的基隆新地標」。

房東本人出說明租金。圖擷自 YouTube

其他網友紛紛留言「乾爹，您來啦，期待新的品牌廠商進駐，不要讓這麼好的黃金店面空著太久」、「建立基隆新地標，看了好感人」、「H&M可以嗎」、「如果是房東本人的話，這陣子您應該挺難熬的」、「希望可以是提升市容的店家，不用成為新地標也無所謂。個人覺得誠品不錯」。