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她留12年長髮被剪成「狗啃短髮」 網傻眼：設計師要慎選

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己多年長髮被剪壞，上網訴苦引發網友熱議。 圖擷自Facebook
一名女網友透露自己多年長髮被剪壞，上網訴苦引發網友熱議。 圖擷自Facebook

天氣逐漸炎熱，許多民眾正計畫換個清爽的短髮造型，一名女子在剪完頭髮後卻驚見「狗啃髮型」，捲度和髮色都脫離她的預期，向設計師反應也找不到補救辦法，讓她只能自認倒霉。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社發文訴苦，她稱自己留了12年長髮，日前下定決心剪短換個造型，並事先將期望的髮型傳給設計師，剪髮當天也向設計師明確要求，「我說很在意髮尾捲度跟整理方便，設計師再三強調自然捲不用燙髮，於是改為染髮，染髮色我要求『亮色』、『不偏黃』，設計師挑選灰色，我沒有意見」。

豈料成品一出，原po瞬間後悔，不僅髮尾亂翹，髮色也完全不像灰色，原po女兒也和她剪一樣髮型，同樣和預期相距甚遠。原po還特地請教兩位做過設計師的朋友，友人均表示「剪壞了」，她才返回店內要求設計師補救。

原po剪完後髮尾亂翹，網友形容像被狗啃過。圖擷自Facebook
原po剪完後髮尾亂翹，網友形容像被狗啃過。圖擷自Facebook

不過店家對此表示，剪髮部分再修還是一樣會亂翹，要等頭髮長了再去剪，且染髮部分本來就有色差，建議染成紅色，對於其他疏失則回應會再教導員工。店家的處理態度令原po難以接受，「我也不想重染了，氣到離開，這種無所謂的態度，就算髮質壞了或顏色又錯了，估計也是我再浪費時間折磨自己」。

網友們也對原po的遭遇表示同情，「剪的好糟，比我自己剪還爛，建議妳留長後去別地方修」、「這被狗啃嗎？真的要慎選設計師！」、「技術問題，我的設計師都說不需要燙，用剪的澎度就會出來了根本不會炸」、「剪痕都還在，好醜」。

有網友建議補救辦法，「可以燙個內彎，比較好整理」、「如果妳能接受再短一些，其實是還有補救的可能，但千萬要慎選店家」、「我是每天用離子夾整理頭髮，其實頭髮還是要自己會整理」。

更有行家分析，自然捲其實可以用剪髮技巧將頭髮內包，但顯然設計師只用水平方式剪裁又沒連接好，以至於後面參差不齊，這個長度可以再重修，也建議之後別戴帽子避免外翹，顏色確實有跑色，灰色調需要先漂髮才行。

剪髮 髮型 爆怨公社

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