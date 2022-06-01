迪士尼再一經典翻拍真人版 網見「藍仙女」嚇壞：對黑人平權有幫助？

迪士尼在5月31日釋出真人版《木偶奇遇記》（Pinocchio）的前導預告，由《美女與野獸》、《獅子王》電影團隊製作，找來美國男星湯姆·漢克斯飾演經典角色木雕師，將在今年9月8日於全球Disney+' rel='Disney'>Disney++平台播映。

不過，其中一角由奈及利亞裔英國女演員辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）飾演的「藍仙女」，有別於動化版本中留著長髮、白皮膚的形象，真人版藍仙女頂著光頭造型讓網友們都看傻，也直呼「毀童年」。

消息傳回PTT希洽板（C Chat），不少網友們就認為，迪士尼最近新戲都是摧毀童年系列，在選角上總是爭議頻頻，「太硬要了吧笑死」、「這到底是個啥阿？邪惡老鼠為了政治正確已經走火入魔了484」、「以前皮諾丘動話裡面藍仙女膚色也是白的，不是藍的」、「精彩，我建議把小木偶也改成木炭」、「為了政治正確抹煞作品特色」。

網友們質疑，「真的不懂一直讓黑人去演繹白人世界觀的創作或在大家印象中已經是白人形象的角色，對於想扭轉種族刻板印象或歧視有什麼幫助，根本本末倒置」、「這些做法對黑人平權有任何幫助嗎？我真的難以理解，我覺得這反倒不斷加深極端分子的仇恨，你要黑人為什麼不去創造新IP」、「這種強制政確（政治正確）的行為根本才是在製造衝突、加深對立，根本對平權沒有幫助」。