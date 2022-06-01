快訊

影／恩恩爸婉拒新北2局長約見 劉和然還原溝通過程

汽車旅館房間偷裝針孔！人妻手機軟體突偵測出異常 走近一看傻眼了

3-4月統一發票中獎清冊看這裡 花15元買飲料中千萬

兼職放寬被批「坐領高薪還不滿足」 公務員們一肚子火

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院日前三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，公務員可在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，利用個人才藝表現獲取適當報酬。 示意圖／聯合報系資料照
立法院日前三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，公務員可在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，利用個人才藝表現獲取適當報酬。 示意圖／聯合報系資料照

公務員有鐵飯碗還跟勞工搶飯碗？立法院日前三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，公務員可在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，利用個人才藝表現獲取適當報酬。對此，一名女勞工心有不滿，痛批公務員坐領高薪，還不滿足嫌錢少，引來大批網友及公務員反感。

該女勞工在「Dcard」以「公務員為什麼可以兼職」為題發文指出，公務員坐領高薪，表現混、品性差也不會被開除，還有退休金可領，她怒批「有鐵飯碗還要跟勞工搶飯碗，當台灣經濟很好，景氣很好？」，並針對部分不積極的公務員評論「有些人混就算了，有副業他們就更不會認真工作，簡直白食國家米糧、浪費國家的錢，而且還不滿足嫌錢少，給他們兼職是便宜他們了」。

不過，網友們一面倒反對此觀點，「公務員基層沒有高薪呀」、「會覺得公務員爽的到底是多底層啊，高考起薪不到五萬欸」、「除了司法官等少數職位才有機會年薪破百，加班不一定有加班費」、「所以，基本上現在社會上的斜槓青年工作都在混就對了」，還大酸原PO「你是不是領25k然後考不上啊」。

公務員們則看得一肚子火，回應「高薪？你那個時空或許還來的及，趁現在離職去學點專長，我這個時空當公務員只剩悔恨」、「國稅局加班常態，還爽領咧」、「公務員又不是沒繳稅，什麼白食國家米糧啊，好像我們靠你養一樣」、「快來ㄚ！誰再跟我說公務員很爽，我就打斷他的腿」。

另外，有網友討論細節，「意義不大，還是不能經常性兼職」、「結果還是要經服務機關同意」、「機關不肯放行，一樣用成績來弄」。

公務員 Dcard 斜槓

延伸閱讀

影／教部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

王少偉經營副業「慘賠上千萬」　感慨吐實情：太相信算命老師

她問如何用副業增加收入 意外釣出年薪百萬神人回覆

相關新聞

視覺大考驗！黑白條紋藏熊貓 網挑戰：只有百分之一的人能看到

你的眼力好嗎？抖音網紅海克提（Hectic Nick）時常在自己的頻道上分享視覺趣圖，他運用許多視覺上的錯覺製作出許多趣味圖片，並讓觀眾挑戰是否能發現其中的秘密。他還聲稱「只有百分之一的人能夠看出裡面藏著的圖片」，許多傷透腦筋的網友也留下自己挑戰後的感想。

兼職放寬被批「坐領高薪還不滿足」 公務員們一肚子火

公務員有鐵飯碗還跟勞工搶飯碗？立法院日前三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，公務員可在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，利用個人才藝表現獲取適當報酬。

牙醫診所內拿蟑螂嬉戲嚇人 網怒轟：超級沒衛生

蟑螂是不少人的天敵，尤其會飛的大蟑螂更是恐怖。一名女網友在臉書發文，分享用蟑螂嚇對方的過程，而超真實反應也掀起討論。

她確診後「搭電梯上下樓都喘到不行」 網超有感：頭痛到懷疑人生

國內疫情持續延燒，每日本土確診數飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸在這波病毒中染疫。一名女網友日前在網路發文，分享自己確診後的症狀，而貼文底下也掀起討論。

五星飯店淋浴間玻璃突炸裂 他嚇傻「不敢洗澡了」 內行曝原因

近日一名網友入住五星級飯店，他準備洗澡時，浴室的強化玻璃竟突然爆裂，玻璃碎滿地，他當時已嚇傻，飯店人員來了後安排隔壁房讓他們入住，但原po當晚不敢洗澡、廁所也只敢跑一樓大廳，令他心有餘悸，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

影／外送員挑釁駕駛秒遭壓制在地 眾人酸：可惜遇到會打架的

一名外送員騎經桃園市龍安街時差點擦撞到一輛白色轎車，車主下車後兩人便直接在路口爭執，結果僵持不下，外送員先動手推開車主，結果這一推害他最後被壓制在地上沒辦法動彈，網友看了狂諷，「先動手的反而先被推倒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。