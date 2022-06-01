兼職放寬被批「坐領高薪還不滿足」 公務員們一肚子火

公務員有鐵飯碗還跟勞工搶飯碗？立法院日前三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，公務員可在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，利用個人才藝表現獲取適當報酬。對此，一名女勞工心有不滿，痛批公務員坐領高薪，還不滿足嫌錢少，引來大批網友及公務員反感。

該女勞工在「Dcard」以「公務員為什麼可以兼職」為題發文指出，公務員坐領高薪，表現混、品性差也不會被開除，還有退休金可領，她怒批「有鐵飯碗還要跟勞工搶飯碗，當台灣經濟很好，景氣很好？」，並針對部分不積極的公務員評論「有些人混就算了，有副業他們就更不會認真工作，簡直白食國家米糧、浪費國家的錢，而且還不滿足嫌錢少，給他們兼職是便宜他們了」。

不過，網友們一面倒反對此觀點，「公務員基層沒有高薪呀」、「會覺得公務員爽的到底是多底層啊，高考起薪不到五萬欸」、「除了司法官等少數職位才有機會年薪破百，加班不一定有加班費」、「所以，基本上現在社會上的斜槓青年工作都在混就對了」，還大酸原PO「你是不是領25k然後考不上啊」。

公務員們則看得一肚子火，回應「高薪？你那個時空或許還來的及，趁現在離職去學點專長，我這個時空當公務員只剩悔恨」、「國稅局加班常態，還爽領咧」、「公務員又不是沒繳稅，什麼白食國家米糧啊，好像我們靠你養一樣」、「快來ㄚ！誰再跟我說公務員很爽，我就打斷他的腿」。

另外，有網友討論細節，「意義不大，還是不能經常性兼職」、「結果還是要經服務機關同意」、「機關不肯放行，一樣用成績來弄」。