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牙醫診所內拿蟑螂嬉戲嚇人 網怒轟：超級沒衛生

聯合新聞網／ 綜合報導
蟑螂是不少人的天敵。 示意圖／ingimage
蟑螂是不少人的天敵。 示意圖／ingimage

蟑螂是不少人的天敵，尤其會飛的大蟑螂更是恐怖。一名女網友在臉書發文，分享用蟑螂嚇對方的過程，而超真實反應也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆廢公社發出一段影片，從影片中可以看見，雙方原本在輕鬆的聊天，結果當女生伸手接過對方遞給的難辨真假的蟑螂後，下一秒就發出宏亮的驚嚇聲，連雙手都出現不知所措的動作，緊接著就連忙跑走。而原PO更在貼文中寫道，「被嚇到的醫師，觸感是不會騙人的啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「做得太逼真了齁」、「到底是真是假？我最怕最討厭蟑螂」、「所以如果有人拿這個跟我開完笑，我應該會翻臉」、「就算是假的，我也很怕」、「蟑螂其實很髒，全身上下都是細菌」。

有些網友覺得有趣，「好可愛的牙醫」、「很壞餒」、「這樣很好笑」，不過也有不少網友表示不好玩，「診所玩蟑螂，其實不太好喔」、「如果是真的，在注重衛生環境的診所這樣玩合適？」、「我年紀大了嗎？完全get不到笑點，只覺得噁心」、「其實在醫院診所玩這個，真的不好笑，超沒衛生」。

蟑螂 爆廢公社

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