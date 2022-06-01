她確診後「搭電梯上下樓都喘到不行」 網超有感：頭痛到懷疑人生

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聯合新聞網／ 綜合報導
不少人確診後出現頭痛症狀。 示意圖／ingimage
不少人確診後出現頭痛症狀。 示意圖／ingimage

國內疫情持續延燒，每日本土確診數飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸在這波病毒中染疫。一名女網友日前在網路發文，分享自己確診後的症狀，而貼文底下也掀起討論。

一名女網友日前在Dcard以「確診後的症狀」為題發文，原PO透露自己在5月10日確診，也強調沒有要製造恐慌，「我只是除了感冒第一次生病的比較嚴重，所以分享一下我的感受，這些是我真實的不舒服，我只是想分享，有一樣症狀的人也可以說說自己怎麼舒緩的」。

原PO首先提到，自己染疫後出現呼吸困難的狀況，而她也舉例說明，表示家裡是有電梯的，但是從出門到樓下拿外送再上來就喘到不行，心臟跳超快，一直覺得吸不到空氣，非常不舒服。而原PO接著無奈表示，通常這種時候真的就只能喝水坐著休息，「但通常還是要一段時間，真的蠻不舒服的，會一直覺得自己是不是要死了」。

除此之外，原PO提到也會出現頭痛，「時不時就會頭爆痛，而且是痛到已經吃加強止痛了都沒用，痛到睡不著，所以止痛藥身上都要備著」。不僅如此，原PO表示還會很怕熱，「跟我男友去買個東西，雖然這兩天真的天氣比較好，但我從停車場走上去而已，我就全身汗，一樣吸不到空氣，要走很慢很慢，而且一直覺得要昏了」。

原PO表示胃口也會變很小，什麼東西吃一半就飽了，「之前這種事不太可能發生在我身上，我是可以吃掉一碗拉麵再加白飯，或是吃掉兩個便當，現在半個便當就飽了，只好少量多餐了」。另外，原PO直呼連嗅覺都不見，「我鼻子壞了，幾乎聞不到味道，連我男友很臭的屁我都聞不到，吃東西大概只嚐得到50%的味道」。

在貼文的最後，原PO也感性直言，「希望大家身體健康，戴口罩、勤洗手、多喝水，身為一個力量人已經要沒力量了，領保險金一時爽，真的快窒息就爽不起來了」。

貼文底下吸引許多回應，不少網友紛紛表示，「我以前也可以吃完一個便當，現在半個都快吐了」、「我確診症狀很輕，比感冒還輕微」、「我自己是確診一個禮拜內血壓飆到160上下，每天都會頭痛」、「我也確診了，最希望的就是不要喪失味覺跟呼吸困難」、「有人症狀是會失眠嗎？我從確診到現在三個禮拜了，天天失眠」、「我真的每次都頭痛到懷疑人生」。

頭痛 疫情 Dcard

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