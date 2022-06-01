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視覺大考驗！黑白條紋藏熊貓 網挑戰：只有百分之一的人能看到

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自《New York Post》
圖／截自《New York Post》

你的眼力好嗎？抖音網紅海克提（Hectic Nick）時常在自己的頻道上分享視覺趣圖，他運用許多視覺上的錯覺製作出許多趣味圖片，並讓觀眾挑戰是否能發現其中的秘密。他還聲稱「只有百分之一的人能夠看出裡面藏著的圖片」，許多傷透腦筋的網友也留下自己挑戰後的感想。

紐約郵報（NewYork Post）報導，比如這張黑白條紋圖，乍看之下沒有東西，但只要上下晃動這張圖，或是使用鬥雞眼來看，你卻可以看到後面藏了一隻熊貓。

有網友分享自己看到的方式「搖一下螢幕就可以看到熊貓了」、「先把視線往下、盯著手機的充電孔，再迅速往上看，就會看到其中的圖」；但也有些網友在其中看到其他的東西「我看到兩到三個人拿著球，停在空中」、「我看到一場籃球比賽」。

海克提還有其他有趣的錯覺圖，如這張圖，乍看之下，每一條直線都是彎的，但只要把旁邊的線都遮起來，就會很明顯發現其實每條線「都是直的」，純粹是色塊的運用讓你的大腦「欺騙了你」。

圖／截自《TikTok》
圖／截自《TikTok》

或是一張顏色奇異的圖，只要盯著其中一個點數秒，再切換到下一張黑白圖時，圖片會瞬間被上色，也吸引了一百多萬瀏覽數。

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