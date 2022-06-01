五星飯店淋浴間玻璃突炸裂 他嚇傻「不敢洗澡了」 內行曝原因

近日一名網友入住五星級飯店，他準備洗澡時，浴室的強化玻璃竟突然爆裂，玻璃碎滿地，他當時已嚇傻，飯店人員來了後安排隔壁房讓他們入住，但原po當晚不敢洗澡、廁所也只敢跑一樓大廳，令他心有餘悸，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，近日他入住五星級飯店，正要洗澡在淋浴間內要脫衣服時，2片強化玻璃竟突然爆裂，周圍全是爆開的碎玻璃，令他當場嚇傻，原po表示，老婆馬上衝進來給他浴巾鋪在玻璃上讓他走出去，腳底刮了幾道傷痕以外並無大礙，他馬上請小孩不要靠近並通知飯店人員。

飯店的值班經理馬上幫他們安排了隔壁房讓他們入住，也送來醫藥箱並詢問他是否要送醫，他表示自行包紮即可，就到隔壁房浴室沖洗乾淨並檢查是否有殘留玻璃，重新包紮後他回到原本的房間查看狀況，於是他問了站在門口的2位工作人員，是否有類似的狀況發生過，他們表示沒有並說了一句，「不會要你賠，我們會處理！」，但即使換了房間，當晚他也不敢洗澡了，廁所都跑一樓大廳，直到天亮才睡著，隔天退房時，另一名飯店主管送了一盒餅乾並承諾下次訂房會幫他升等成主題房，但他也不敢再住了，「今天還好不是小朋友，不然後果…」，最後，他也表示，飯店處理態度很好，只是想抱怨自己怎麼這麼倒楣。

有網友紛紛表示，「感覺處理的還不錯」、「看起來飯店處理沒什麼問題，玻璃即使是強化的，也有很多因素會造成這樣啦」、「飯店處理方式OK！有時候是玻璃品質問題，也不是飯店的錯啊」、「不敢住？搞不好你家的哪天也會爆，這應該只是機率問題，飯店的處理很ok了」、「乾濕分離的浴室，這種玻璃我朋友也有遇過忽然破裂」、「之前常看到這種浴室玻璃爆裂⋯遇到旅館用這種設計都蠻有陰影的」、「看下來我是覺得飯店的處理還不錯，玻璃會突然爆的原因太多，要釐清也會搞得很麻煩，還好你們人平安沒事才是最重要的」。

不過，有網友則認為「『不會要你賠』這句話實在不行還沒讓他們精神賠償欸！」、「當晚免費再送下次優待才是正確的處理方式」、「不過，飯店的處理，其實也差不多是這樣了...只是，如果當下的費用減免可能會更好些」。

有內行的網友表示，「強化玻璃要破就破了，沒有一定標準，就算台玻做的也一樣，玻璃工作員經過...」、「崩解成這樣碎掉，一看就是強化玻璃了，不像普通玻璃一樣大面積碎裂，當落地時再碎裂成細小的尖銳面+並噴飛造成傷害(傳統玻璃噴飛的碎片時速可達百公里) 會裂成這樣通常是關門時用力甩，或是門拉到極限角度超過負荷就爆了(我前幾年碰過...) 」。