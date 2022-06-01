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影／外送員挑釁駕駛秒遭壓制在地 眾人酸：可惜遇到會打架的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員和一台白色轎車的駕駛在路口爭執不下，外送員先是動手推駕駛，只見駕駛快速反擊，兩人隨即扭打在一起。圖擷自外送員的奇聞怪事
一名外送員和一台白色轎車的駕駛在路口爭執不下，外送員先是動手推駕駛，只見駕駛快速反擊，兩人隨即扭打在一起。圖擷自外送員的奇聞怪事

一名外送員騎經桃園市龍安街時差點擦撞到一輛白色轎車，車主下車後兩人便直接在路口爭執，結果僵持不下，外送員先動手推開車主，結果這一推害他最後被壓制在地上沒辦法動彈，網友看了狂諷，「先動手的反而先被推倒」。

原PO在「外送員的奇聞怪事」上發出一段影片，影片中可看到一名外送員和一台白色轎車的駕駛爭執不下，外送員先是動手推那名身穿橘衣的駕駛，只見駕駛快速反擊，兩人隨即扭打在一起，外送員的安全帽還被駕駛一手拔起，外送員很快就被壓倒在地。

網友紛紛吐槽，「街頭打架不可恥，可恥的是打輸了還被錄下來」、「丟臉丟到家，打架還打輸不如不要打好嗎？不要丟熊貓的臉好嗎？」、「橘色衣服好強」、「功夫熊貓英名掃地了」、「難怪餐點都誤時」、「安全帽戴不緊？一下就被打飛，可惜了原本的防禦優勢」、「所以說打架的時候安全帽要扣好」、「這證明買熊貓安全帽一點都不安全」、「真掉漆，可惜遇到會打架的」、「這麼弱還敢推人，虧他還長得比較高大」、「先打人反而先被Ko」、「太弱了，先出手還被打，乾脆安靜一點」。

此外，也有網友表示動手打人很不必要，「不太喜歡吵架，只是希望他們的解決方式是和平的」、「動手的人不對，告他」、「沒保第三責任險嗎？保險處理就好」、「打贏送法院，打輸送醫院」、「怎麼完全沒人去制止」。

外送員

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