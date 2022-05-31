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台北捷運空蕩蕩 他拋問「人民自己升三級？」引網友分析

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現台北捷運車廂空蕩蕩，拋問「台北人是不是自己升三級了？」圖擷自PTT
一名網友發現台北捷運車廂空蕩蕩，拋問「台北人是不是自己升三級了？」圖擷自PTT

國內累計確診數破200萬例，今（31）日新增8萬656例本土確診，雖然政府並未提高防疫等級，但有網友發現戶外活動人數降低，拋問「台北人是不是自己升三級了？」網友們也開始分析台北人潮減少的原因。

一名網友在PTT發文表示，他發現早上11點多，雖然是離峰時間，但人數少到可以一個人在空蕩蕩的車廂，拋問「台北人是不是自己升三級了？」並直言「雖然防疫政策越放越寬，不過大家還是按照自己的防疫標準，這幾年防疫成功是老百姓的功勞」。

對此，有網友分析捷運乘客減少的原因「11點是離峰時間」、「都在辦公室上班阿」、「人民自主應變」、「連幼稚園都要在家上學，一堆人改成居家辦公」、「隔離時間還沒結束」、「坐在頭尾車廂的，本來有些離峰時段就會人很少」、「台北很多公司可以居家辦公」、「因為最近一堆店家都不能內用了」、「11點多人少很正常」、「觀光客減少了吧」。

但也有人反駁原PO的觀點，直言「你周末去信義區看看，夜店人爆滿」、「我今天出門明明看到一堆人」、、「我周末去忠孝東路，看到聚餐的人還是一堆」、「你這是離峰的起訖站附近」。

車廂 隔離 北捷

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