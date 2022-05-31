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驚見居酒屋醬油蓋長滿「毛茸茸黴菌」 噁心畫面曝光逼出店家回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾在台中某居酒屋用餐時，驚見長滿黴菌的醬油瓶蓋。 圖擷自Facebook
一位民眾在台中某居酒屋用餐時，驚見長滿黴菌的醬油瓶蓋。 圖擷自Facebook

疫情爆發以來，餐飲的安全衛生更加受到重視，近日卻有民眾在台中某居酒屋用餐時，驚見發霉的醬油罐和積滿污垢的茶壺，噁心照片在網上瘋傳，吸引1.6萬人按讚，將近4千則留言熱烈討論，最終逼得店家發文回應。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」怒揭，日前她到台中一家居酒屋用餐時，一打開醬油罐，就驚見醬油蓋子上佈滿黴菌，「人生第一次看到醬油蓋子發霉發到如此均勻，根本就是黴菌培養皿！」，她告知店家後，對方也只默默地把醬油收走，沒有任何解釋或道歉。

不僅如此，原po請店家提供茶水時，送上來的水壺底部也覆蓋著一層髒污，再次令原po直呼噁心，「非常髒完全沒有清洗，完全像覆蓋一層青苔！」她表示整個用餐過程都非常反胃，連一口水都不敢喝，且店家的處理態度十分消極，讓她決定po網揭發。

該網友也指出，店家提供的水壺底部有一層污垢，讓她一口水都不敢喝。圖擷自Facebook
該網友也指出，店家提供的水壺底部有一層污垢，讓她一口水都不敢喝。圖擷自Facebook

網友看到照片也紛紛嚇壞，驚呼太過噁心，「這食安就有非常大的問題吧？到底要多不注意才能放到長霉長成這樣？」、「超級噁心的」、「這種店你還吃的下去，要是我早就翻桌了」、「補醬油時視而不見？還是生意差到一瓶用到這樣？」。

有網友無奈表示，幾乎所有去過的小吃部、麵店、自助餐、壽司店的醬料罐都很髒，用完不會拿去清洗，而是繼續添加補充，所以他都不太敢用，深怕吃壞腸胃。不少網友也藉此警惕自己，「以後吃外食，會先開壺看」、「太可怕了！之後要記得開蓋檢查啊」。

消息曝光後，店家立即於粉絲專頁發表聲明，表示已向當事人致歉並進行補償，也承諾客戶盡力改善，「今後我們會更加強店內環境的清潔衛生並重點要求員工素質及服務態度，避免再發生類似情形」。

台中市 黴菌 餐飲 食安

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